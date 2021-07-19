Зеленский побывал на границе с оккупированной РФ Абхазией (фото, видео)

В ходе визита Владимир Зеленский отметил наращивание военного присутствия РФ на оккупированных территориях Грузии, где нарушаются права мирных граждан.

Президент Украины Владимир Зеленский в ходе официального визита в Грузию побывал на границе с оккупированной РФ Абхазией, сообщает пресс-служба главы государства.

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Глава государства прошел по Ингурскому мосту, на котором расположен единственный пункт пропуска.

В ходе посещения наблюдательного пункта Абастумани Владимир Зеленский лично видел, как продолжается оккупация грузинских территорий. По словам президента, Украина и Грузия едины в своих инициативах по возвращению временно оккупированных территорий на площадках ведущих международных и региональных организаций.

[ + – ] Визит Зеленского в Грузию

"В Абхазии наращивается военное присутствие РФ, нарушаются права граждан", — заявил украинский президент в ходе визита на Ингурский мост.

Руководитель Мониторинговой миссии ЕС в Грузии Марек Щигель рассказал Владимиру Зеленскому, что работа единственного пункта пропуска была приостановлена из-за пандемии COVID-19. Из-за ослабления карантинных ограничений движение по мосту восстановлено и его ежедневно пересекает свыше двух тысяч человек.

Но оккупационные власти Абхазии и Южной Осетии отказывают представителям миссии в допуске на неподконтрольные Грузии территории.

[ + – ] Абхазия [ + – ] Зеленский на границе с Абхазией [ + – ] Зеленский на границе с Абхазией

Ранее Фокус сообщал, что Зеленский поблагодарил Грузию за помилование двух украинцев. Президент Украины сообщил, что над освобождением украинских яхтсменов Дьяченко и Хомича Киев работал 9 месяцев. В Грузии украинцев приговорили к четырем годам тюремного заключения за незаконное пересечение границы.

Также Фокус рассказывал, что Грузия обвинила Саакашвили в организации беспорядков в Тбилиси. По словам премьер-министра страны Ираклия Гарибашвили, Михеил Саакашвили планировал в Грузии "полномасштабное гражданское противостояние".