Зеленський побував на кордоні з окупованою РФ Абхазією (фото, відео)

У ході візиту Володимир Зеленський зазначив нарощування військової присутності РФ на окупованих територіях Грузії, де порушуються права мирних громадян.

Президент України Володимир Зеленський у ході офіційного візиту до Грузії побував на кордоні з окупованою РФ Абхазією, повідомляє пресслужба глави держави.

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Глава держави пройшов по Інгурському мосту, на якому розташований єдиний пункт пропуску.

У ході відвідування спостережного пункту Абастумані Володимир Зеленський особисто бачив, як триває окупація грузинських територій. За словами президента, Україна і Грузія єдині у своїх ініціативах щодо повернення тимчасово окупованих територій на майданчиках провідних міжнародних і регіональних організацій.

[ + – ] Візит Зеленського в Грузію

"В Абхазії нарощується військова присутність РФ, порушуються права громадян", — заявив український президент під час візиту на Інгурський міст.

Керівник Моніторингової місії ЄС у Грузії Марек Щигель розповів Володимиру Зеленському, що робота єдиного пункту пропуску була припинена через пандемію COVID-19. Через ослаблення карантинних обмежень рух по мосту відновлено і його щодня перетинає понад дві тисячі осіб.

Але окупаційна влада Абхазії і Південної Осетії відмовляє представникам місії в допуску на непідконтрольні Грузії території.

[ + – ] Абхазія [ + – ] Зеленський на кордоні з Абхазією [ + – ] Зеленський на кордоні з Абхазією

Раніше Фокус повідомляв, що Зеленський подякував Грузії за помилування двох українців. Президент України повідомив, що над звільненням українських яхтсменів Дьяченка та Хомича Київ працював 9 місяців. У Грузії українців засудили до чотирьох років тюремного увʼязнення за незаконний перетин кордону.

Також Фокус розповідав, що Грузія звинуватила Саакашвілі в організації заворушень у Тбілісі. За словами премʼєр-міністра країни Іраклія Гарібашвілі, Міхеіл Саакашвілі планував у Грузії "повномасштабне громадянське протистояння".