"Привержены евроинтеграции": лидеры Украины, Молдовы и Грузии подписали Батумскую декларацию

Документ предусматривает, что страны будут усиливать диалог и интегрировать к европейским стандартам ряд кластеров экономики.

Президент Украины Владимир Зеленский, президент Грузии Саломе Зурабишвили и президент Молдовы Майя Санду подписали Декларацию саммита в Батуми о приверженности евроинтерграции. Об этом сообщается на сайте Офиса президента.

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"Мы, главы государств Грузии, Республики Молдова и Украины встретились в Батуми, чтобы укрепить трехстороннее сотрудничество между нашими странами относительно европейской интеграции и подтвердить свои обязательства сотрудничать для мирного, демократического и процветающего европейского будущего Грузии, Молдовы и Украины", — такими словами начинается документ.

В нем подчеркивается о важности сотрудничества с ЕС в рамках Восточного партнерства. Предоставление ЕС перспективы для интеграции должно стать "мощным стимулом", который даст толчок для еще более масштабных реформ. Вступление в Евросоюз предусматривается 49 статьей Договора о ЕС. Грузия, Украина и Молдова как европейские государства, уважающие европейские ценности и преданы их продвижению, могут подать заявки на вступление.

Декларируется, что Украина, Молдова и Грузия будут усиливать политический диалог и продвигать экономическую и отраслевую интеграцию с ЕС. Особенное внимание будет уделено таким сферам:

Транспорт энергетика цифровое преобразование зеленая экономика юстиция и внутренние дела стратегические коммуникации здравоохранение

Стороны выражают ожидания по установлению долгосрочных целей Восточного партнерства. Декабрьский саммит должен дать стратегический и политический толчок для инициативы.

Напомним, Владимир Зеленский находится с визитом в Грузии. Там он провел встречу с лидерами Грузии и Молдовы. В рамках визита он также побывал на админгранице с оккупированной РФ Абхазией. Перед его приездом Грузия помиловала двух украинцев — Владимира Дьяченко и Юрия Хомича, они бывшие моряки, которых задержали в ноябре 2020 года.