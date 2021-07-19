"Прихильні євроінтеграції": лідери України, Молдови і Грузії підписали Батумську декларацію

Документ передбачає, що країни посилюватимуть діалог та інтегруватимуть до європейських стандартів низку кластерів економіки.

Президент України Володимир Зеленський, президентка Грузії Саломе Зурабішвілі та президентка Молдови Мая Санду підписали Декларацію саміту в Батумі про прихильність євроінтеграції. Про це повідомляється на сайті Офісу президента.

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"Ми, глави держав Грузії, Республіки Молдова та України зустрілися в Батумі, щоб зміцнити тристоронню співпрацю між нашими країнами щодо європейської інтеграції і підтвердити свої зобовʼязання співпрацювати для мирного, демократичного й успішного європейського майбутнього Грузії, Молдови та України", — такими словами починається документ.

У ньому підкреслюється про важливість співпраці з ЄС у рамках Східного партнерства. Надання ЄС перспективи для інтеграції повинно стати "потужним стимулом", який дасть поштовх для ще більш масштабних реформ. Вступ до Євросоюзу передбачається 49 статтею Договору про ЄС. Грузія, Україна та Молдова як європейські держави, які поважають європейські цінності та віддані їх просуванню, можуть подати заявки на вступ.

Декларується, що Україна, Молдова і Грузія посилюватимуть політичний діалог і просуватимуть економічну та галузеву інтеграцію з ЄС. Особлива увага буде приділена таким сферам:

Транспорт. Енергетика. Цифрове перетворення. Зелена економіка. Юстиція та внутрішні справи. Стратегічні комунікації. Охорона здоровʼя.

Сторони висловлюють очікування щодо встановлення довгострокових цілей Східного партнерства. Грудневий саміт повинен дати стратегічний і політичний поштовх для ініціативи.

Нагадаємо, Володимир Зеленський знаходиться з візитом у Грузії. Там він провів зустріч із лідерами Грузії і Молдови. У рамках візиту він також побував на адмінкордоні з окупованою РФ Абхазією. Перед його приїздом Грузія помилувала двох українців — Володимира Дьяченка та Юрія Хомича, вони колишні моряки, яких затримали в листопаді 2020 року.