Депутаты массово проигнорировали внеочередное заседание Рады: в зале было меньше ста человек (видео)

На регистрации в зале присутствовали лишь 99 парламентариев из 450. В то же время на повестке дня было рассмотрение законопроектов, блокирующих ряд реформ.

На внеочередном заседании Верховной Рады во вторник, 20 июля, зарегистрировались всего 99 народных депутатов. Как видно из прямой трансляции, заседание открывал первый вице-спикер Руслан Стефанчук. Когда на табло появилось количество пришедших на работу народных избранников, в зале раздались аплодисменты.

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Из-за отсутствия голосов парламент разблокировал подписание его председателем Дмитрием Разумковым законопроектов о реформах в "Укроборонпроме" и судебной системе.

Фото: Скриншот

Речь идет о четырех проектах постановлений об отмене предыдущих решений Рады, принять которые не удалось, а именно:

законопроекта "Об особенностях реформирования предприятий оборонно-промышленного комплекса государственной формы собственности" (№3822); поправки в закон "О судоустройстве и статусе судей", а также ряд законов относительно запуска работу Высшей квалификационной комиссии судей (№3711-д); законопроект "О внесении в некоторые законы Украины относительно порядка избрания на должности членов Высшего совета правосудия (ВСП) и деятельности дисциплинарных инспекторов ВСП" (№5068); поправки в ст. 188-32 Кодекса Украины об административных правонарушениях (КУоАП) относительно ответственности за невыполнение требований инспектора ВСП (№5069).

Некоторые представители оппозиционных фракций называли заседание нелегитимным, поскольку в зале не было необходимых для принятия решений 226 депутатов, однако при этом среди отсутствующих были также авторы вышеупомянутых постановлений.

Напомним, что Верховная Рада Украины во вторник, 13 июля приняла во втором чтении и в целом законопроект о реформировании предприятий ОПК государственной формы собственности, который в том числе предусматривает корпоратизацию ГК "Укроборонпром". Концерн реформируют в два этапа: сначала преобразуют в акционерное общество, затем на базе его предприятий будут созданы бизнес-объединения.

На следующий день депутаты проголосовали за законопроект, предусматривающий реформу процедуры отбора членов Высшего совета правосудия и создание нового института — автономного подразделения дисциплинарных инспекторов, которое будет рассматривать жалобы на судей.