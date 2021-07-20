Депутати масово проігнорували позачергове засідання Ради: у залі було менше ста людей (відео)

На реєстрації в залі були присутні лише 99 парламентаріїв з 450. У той же час на порядку денному був розгляд законопроектів, які блокують ряд реформ.

На позачерговому засіданні Верховної Ради у вівторок, 20 липня, зареєструвалися всього 99 народних депутатів. Як видно з прямої трансляції, засідання відкривав перший віцеспікер Руслан Стефанчук. Коли на табло зʼявилася кількість народних обранців, які прийшли на роботу, у залі пролунали оплески.

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Через відсутність голосів парламент розблокував підписання його головою Дмитром Разумковим законопроектів про реформи в "Укроборонпромі" і судовій системі.

Фото: Скриншот

Йдеться про чотири проекти постанов про скасування попередніх рішень Ради, ухвалити які не вдалося, а саме:

законопроект "Про особливості реформування підприємств оборонно-промислового комплексу державної форми власності" (№3822); поправки в закон "Про судоустрій і статус суддів", а також ряд законів щодо запуску роботу Вищої кваліфікаційної комісії суддів (№3711-д); законопроект "Про внесення до деяких законів України щодо порядку обрання на посади членів Вищої ради правосуддя (ВРП) і діяльності дисциплінарних інспекторів ВСП" (№5068); поправки в ст. 188-32 Кодексу України про адміністративні правопорушення (КУпАП) щодо відповідальності за невиконання вимог інспектора ВРП (№5069).

Деякі представники опозиційних фракцій називали засідання нелегітимним, оскільки в залі не було необхідних для ухвалення рішень 226 депутатів, однак, при цьому серед відсутніх були також автори вищезгаданих постанов.

Нагадаємо, що Верховна Рада України у вівторок, 13 липня ухвалила у другому читанні і в цілому законопроект про реформування підприємств ОПК державної форми власності, який у тому числі передбачає корпоратизацію ДК "Укроборонпром". Концерн реформують двома етапами: спочатку перетворять на акціонерне товариство, потім на базі його підприємств будуть створені бізнес-обʼєднання.

Наступного дня депутати проголосували за законопроект, який передбачає реформу процедури відбору членів Вищої ради правосуддя і створення нового інституту — автономного підрозділу дисциплінарних інспекторів, який розглядатиме скарги на суддів.