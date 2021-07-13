Рада схвалила закон про реформування "Укроборонпрому"

Концерн реформують у два етапи: спочатку перетворять на акціонерне товариство, потім на базі його підприємств будуть створені бізнес-об'єднання.

Верховна Рада України у вівторок, 13 липня прийняла у другому читанні і загалом законопроект про реформування підприємств ОПК державної форми власності, який, зокрема, передбачає корпоратизацію ДК "Укроборонпром".

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За прийняття законопропроекту "Про особливості реформування підприємств оборонно-промислового комплексу державної форми власності" проголосували 256 народних обранців, передає УНІАН.

Закон підтримали 227 нардепів від партії "Слуга народу", один від партії "За майбутнє", сім — від "Голосу", 17 — від "Довіри" та чотири позафракційних депутати.

За документ не голосували фракції ОПЗЖ, "Європейська солідарність" і "Батьківщина".

[ + – ] результати голосування

Відповідно до закону, в Україні передбачається побудова сучасної моделі корпоративного управління на підприємствах концерну "Укроборонпром", яка покликана убезпечити їх від корупційних ризиків, а також можливого конфлікту інтересів і прямого політичного впливу.

Документ передбачає:

перетворення "Укроборонпрому" в акціонерне товариство;

перетворення державних унітарних підприємств, що входять до складу концерну в господарські товариства;

впровадження корпоративної моделі управління обʼєктами державної власності в оборонно-промисловому комплексі.

Перший етап реформування передбачає підготовку учасників концерну до реорганізації і перетворення "Укроборонпрому" в акціонерне товариство.

Другим етапом реформування передбачено створення галузевих бізнес-обʼєднань у формі акціонерних товариств і створення господарських товариств на базі підприємств, включених до складу ДК "Укроборонпром".

Раніше повідомлялося, що стратегічні підприємства державного концерну "Укроборонпром" зведуть у новий холдинг "Оборонні системи України".

21 грудня минулого року гендиректор "Укроборонпрому" Юрій Гусєв підписав наказ про початок корпоратизації державного концерну.

У січні 2021 року "Укроборонпром" і "Prozorro.Продажі" підписали договір, згідно з яким майно підприємств концерну буде передаватися в оренду за результатами відкритих електронних торгів.