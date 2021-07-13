Рада одобрила закон о реформировании "Укроборонпрома"

Концерн реформируют в два этапа: сначала преобразуют в акционерное общество, затем на базе его предприятий будут созданы бизнес-объединения.

Верховная Рада Украины во вторник, 13 июля приняла во втором чтении и в целом законопроект о реформировании предприятий ОПК государственной формы собственности, который в том числе предусматривает корпоратизацию ГК "Укроборонпром".

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За принятие законопропроекта "Об особенностях реформирования предприятий оборонно-промышленного комплекса государственной формы собственности" проголосовали 256 народных избранников, передает УНИАН.

Закон поддержали 227 нардепов от партии "Слуга народа", один от партии "За будущее", семь – от "Голоса", 17 — от "Довіри" и четыре внефракционных депутата.

За документ не голосовали фракции ОПЗЖ, "Европейская солидарность" и "Батькивщина".

[ + – ] Результаты голосования

Согласно закону, в Украине предполагается построение современной модели корпоративного управления на предприятиях концерна "Укроборонпром", которая призвана обезопасить их от коррупционных рисков, а также возможного конфликта интересов и прямого политического влияния.

Документ предусматривает:

превращение "Укроборонпрома" в акционерное общество;

преобразование государственных унитарных предприятий, входящих в состав концерна в хозяйственные общества;

внедрение корпоративной модели управления объектами государственной собственности в оборонно-промышленном комплексе.

Первый этап реформирования предусматривает подготовку участников концерна к реорганизации и преобразование "Укроборонпрома" в акционерное общество.

Вторым этапом реформирования предусмотрено создание отраслевых бизнес-объединений в форме акционерных обществ и создание хозяйственных обществ на базе предприятий, включенных в состав ГК "Укроборонпром".

Ранее сообщалось, что стратегические предприятия государственного концерна "Укроборонпром" сведут в новый холдинг "Оборонные системы Украины".

21 декабря прошлого года гендиректор "Укроборонпрома" Юрий Гусев подписал приказ о начале корпоратизации государственного концерна.

В январе 2021 года "Укроборонпром" и "Prozorro.Продажи" подписали договор, согласно которому имущество предприятий концерна будет передаваться в аренду по результатам открытых электронных торгов.