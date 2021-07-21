Оставят без выплат по 45 тысяч грн: опубликован список главных прогульщиков Рады (фото)

В список попали 73 парламентария, которым предлагают не выплачивать "депутатские" деньги. Инициатива сэкономит бюджету 3,6 млн гривен.

Народный депутат от "Слуги народа" Павел Фролов опубликовал список депутатов-прогульщиков, которых могут оставить без депутатских выплат в размере 45 тысяч гривен, сообщил он в своем Telegram-канале.

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По словам парламентария, список прогульщиков Верховной Рады не окончательный.

В том случае, если народные депутаты Украины предоставят информацию об уважительных причинах, из-за которых они не голосовали на пленарных заседаниях или в заседаниях профильных комитетов, депутатские выплаты в размере 45 тысяч гривен будут возобновлены.

Павел Фролов от "Слуги народа" отметил, что 21 июля регламентный комитет Верховной Рады предложил "реабилитировать" депутатов Валерия Гнатенко за май, Константина Бондарева, Виталия Данилова, Владислава Бородина, Ивана Калаура, Максима Зуева, Игоря Васильковского, которые отсутствовали в прошлом месяце по уважительным причинам.

Если нардеп пропускает более 30% голосований или заседаний комитета, то его лишают зарплаты за соответствующий день.

"А если в целом за месяц процент голосований менее 70 или количество пропусков заседаний комитета-более половины, депутат теряет "депутатские", — объяснил нардеп нюансы законодательства.

Помимо этого, как рассказывает Павел Фролов, регламентный комитет Верховной Рады обратился к спикеру Парламента о невыплате депутатских 45 тысяч гривен за июль 73 нардепам-прогульщикам, среди которых есть представители президентской франции и оппозиции.

Подытоживая, нардеп от "Слуги народа" добавил, что если нардепам-прогульщикам не выплатят депутатские 45 тысяч гривень за июль, экономия бюджета Украины составит 3,6 млн гривен.

[ + – ] Список нардепов-прогульщиков [ + – ] Список нардепов-прогульщиков [ + – ] Список нардепов-прогульщиков

Ранее Фокус рассказывал, что нардепы проигнорировали внеочередное заседание Рады. На внеочередное заседание Парламента, которое проходило 20 июля, пришло менее ста народных депутатов. На повестке дня было рассмотрение законопроектов, блокирующих ряд реформ.

Также Фокус сообщал, что нардепы-прогульщики сэкономили бюджету Украины 30 млн грн. Наказание коснулось парламентариев, которые пропускали заседания Верховной Рады без уважительных причин. Таким образом в 2020 году более 30 млн гривен было сэкономлено и возвращено в бюджет.