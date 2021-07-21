Залишать без виплат по 45 тисяч грн: опублікований список головних прогульників Ради (фото)

У список потрапили 73 парламентарії, яким пропонують не виплачувати "депутатські" гроші. Ініціатива заощадить бюджету 3,6 млн гривень.

Народний депутат від "Слуги народу" Павло Фролов опублікував список депутатів-прогульників, яких можуть залишити без депутатських виплат у розмірі 45 тисяч гривень, повідомив він у своєму Telegram-каналі.

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За словами парламентарія, список прогульників Верховної Ради не остаточний.

У тому випадку, якщо народні депутати України нададуть інформацію про поважні причини, через які вони не голосували на пленарних засіданнях або в засіданнях профільних комітетів, депутатські виплати в розмірі 45 тисяч гривень будуть відновлені.

Павло Фролов від "Слуги народу" зазначив, що 21 липня регламентний комітет Верховної Ради запропонував "реабілітувати" депутатів Валерія Гнатенка за травень, Костянтина Бондарєва, Віталія Данілова, Владислава Бородіна, Івана Калаура, Максима Зуєва, Ігоря Васильковського, які були відсутні в минулому місяці з поважних причин.

Якщо нардеп пропускає понад 30% голосувань або засідань комітету, то його позбавляють зарплати за відповідний день.

"А якщо в цілому за місяць відсоток голосувань менше 70 або кількість пропусків засідань комітету — більше половини, депутат втрачає "депутатські", — пояснив нардеп нюанси законодавства.

Крім цього, як розповідає Павло Фролов, регламентний комітет Верховної Ради звернувся до спікера Парламенту щодо невиплати депутатських 45 тисяч гривень за липень 73 нардепам-прогульникам, серед яких є представники президентської франції та опозиції.

Підсумовуючи, нардеп від "Слуги народу" додав, що якщо нардепам-прогульникам не виплатять депутатські 45 тисяч гривень за липень, економія бюджету України становитиме 3,6 млн гривень.

[ + – ] Список нардепів-прогульників [ + – ] Список нардепів-прогульників [ + – ] Список нардепів-прогульників

Раніше Фокус розповідав, що нардепи проігнорували позачергове засідання Ради. На позачергове засідання Парламенту, яке проходило 20 липня, прийшло менше ста народних депутатів. На порядку денному був розгляд законопроектів, які блокують ряд реформ.

Також Фокус повідомляв, що нардепи-прогульники заощадили бюджету України 30 млн грн. Покарання торкнулося парламентаріїв, які пропускали засідання Верховної Ради без поважних причин. Таким чином у 2020 році понад 30 млн гривень було зекономлено і повернуто в бюджет.