"Эталон цинизма": у Зеленского раскритиковали жалобу России в ЕСПЧ против Украины

Россия, как агрессор, несет полную ответственность за происходящее на оккупированных территориях. Поэтому у жалобы в ЕСПЧ нет юридической перспективы.

Россия в целях пропаганды подала жалобу против Украины в ЕСПЧ, заявил в комментарии журналистам Радио Свобода советник главы Офиса президента Михаил Подоляк.

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По его словам, у межгосударственной жалобы нет никакой юридической перспективы и практического смысла. Власти РФ воспользовались шансом подачи жалобы в ЕСПЧ против Украины после того, как на конституционном уровне обеспечили себе право не выполнять любое решение Европейского суда.

"Руководство России решило воспользоваться инструментом ЕСПЧ после того, как на конституционном уровне обеспечило себе же абсолютную возможность не выполнять любое решение ЕСПЧ. То есть ЕСПЧ для самой РФ в юридическом смысле ничто, а вот в пропагандистском — все. Если кому-то был нужен эталон политического цинизма — вот он в виде подобных действий России", — объяснил Михаил Подоляк.

Помимо этого, как утверждает советник главы ОПУ, Россия сможет воспользоваться даже отрицательным решением ЕСПЧ для начала новой пропагандистской кампании. Михаил Подоляк уверяет, что именно Москва должна нести ответственность как за последствия военных действий на украинских территориях, так и за ситуацию в оккупированных регионах.

Резюмируя, советник главы ОПУ предупредил, что Кремль через ЕСПЧ хочет "пропихнуть" рейдерскую схему, которая поразит европейцев. По словам Подоляка, Генпрокуратура РФ за семь лет оккупации даже не выяснила, какие источники пресной воды в Киеве являются основными. Такой конфуз констатирует "полную деградацию этого российского учреждения".

"Абсолютно абсурдно также и то, что Россия пытается пропихнуть через ЕСПЧ типичную рейдерскую схему: еще до рассмотрения жалобы по существу — получить выгоду через меры обеспечения. Еще, наверное, никто не пытался использовать ЕСПЧ именно для такой рейдерской схемы. Уверены, это поразит европейцев, но не даст шанса России", — подытожил Подоляк в общении с журналистами.

Ранее Фокус сообщал, что РФ пожаловалась на Украину в ЕСПЧ. Среди множества обвинений, предъявленных Украине: вытеснение русского языка, гибель людей на Донбассе, крушение MH17, дискриминация российских компаний. Это первая в истории России межгосударственная жалоба, которая была подана российскими властями в ЕСПЧ.

Также Фокус рассказывал, что оккупанты в Крыму хотят засудить Порошенко и Кравчука за блокаду полуострова. В списке марионеток Кремля, которых якобы следует "наказать" за блокаду Крыма, находятся сразу 12 украинских топ-политиков, среди которых Петр Порошенко, Леонид Кравчук, Мустафа Джемилев, Борис Бабин и другие.