Крушение MH17 и дискриминация русскоязычных: Россия пожаловалась на Украину в ЕСПЧ

Среди множества обвинений, предъявленных Украине: вытеснение русского языка, гибель людей на Донбассе, крушение MH17, дискриминация российских компаний.

Россия обратилась в Европейский суд по правам человека (ЕСПЧ) с межгосударственной жалобой против Украины на основании статьи 33 Конвенции о защите прав человека и основных свобод. Это первая в истории России межгосударственная жалоба, поданная российскими властями в Европейский суд, говорится в сообщении Генпрокуратуры РФ.

Будь всегда в курсе событий вместе с телеграм-каналом Быстрый Фокус. Подписаться

"Жалоба Российской Федерации содержит подробное описание процесса неконституционной смены власти на Украине и продвижения в украинские государственные органы националистических сил, что явилось основной причиной последовавших массовых нарушений Конвенции о правах человека и протоколов к ней", – заявили в Генпрокуратуре.

В жалобе в ЕСПЧ Россия обвиняет Украину в:

гибели мирного населения, незаконном лишении свободы и жестоком обращении с людьми, в том числе на Майдане, в Одессе и на Донбассе;

гибели людей, причинении вреда здоровью и уничтожении имущества при обстрелах российской территории;

подавлении свободы слова и преследовании инакомыслящих, включая политиков и журналистов;

дискриминации русскоговорящего населения и вытеснении русского языка;

дискриминации российских компаний и предпринимателей;

лишении жителей оккупированного Донбасса возможности участвовать в выборах;

водной блокаде Крыма;

нападениях на российские дипломатические и другие представительства;

крушении MH17 из-за того, что Украина не закрыла воздушное пространство над зоной боевых действий.

Также в жалобе заявлено ходатайство о применении ЕСПЧ обеспечительных мер, чтобы обязать Украину "незамедлительно прекратить такие вопиющие нарушения, как блокировку поступления пресной воды в Крым, ограничение прав национальных и языковых меньшинств, в том числе на свободный доступ к общему и высшему образованию на родном языке, запрет вещания русскоязычных телевизионных и радиоканалов, ограничение доступа к интернет-платформам и печатным изданиям на русском языке".

Отметим, что Украина 19 февраля подала в ЕСПЧ девятый иск против России – Киев обвинил Москву в "целенаправленных операциях по убийству оппонентов".

"В обращении правительство Украины утверждает о продолжающихся практиках, заключающихся в санкционированных государством операциях по убийству предполагаемых оппонентов в России и на территории других стран", – говорится в сообщении ЕСПЧ.

Предыдущие жалобы Украины в ЕСПЧ против России касались конфликта на Донбассе, крушения малайзийского Boeing 777, присоединения Крыма и захвата украинскими кораблей в Керченском проливе в 2018 году.

Напомним, первая жалоба Украины в ЕСПЧ была зарегистрирована 13 марта 2014 года. В ней Киев обвинял Москву в том, что Россия "взяла под свой контроль Крымский полуостров". В январе 2021 года ЕСПЧ признал эту жалобу частично приемлемой, окончательное решение по ней будет принято позже.

Добавим, что Россия – единственная страна Совета Европы, где законодательно (с 2015 года) установлено право властей не исполнять решение ЕСПЧ. По состоянию на сентябрь 2018 года из 2380 постановлений ЕСПЧ против России власти исполнили только 608.