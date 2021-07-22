Крах MH17 і дискримінація російськомовних: Росія поскаржилася на Україну в ЄСПЛ

Серед безлічі звинувачень, пред'явлених Україні: витіснення російської мови, загибель людей на Донбасі, крах MH17, дискримінація російських компаній.

Росія звернулася до Європейського суду з прав людини (ЄСПЛ) з міждержавною скаргою проти України на підставі статті 33 Конвенції про захист прав людини й основних свобод. Це перша в історії Росії міждержавна скарга, подана російською владою в Європейський суд, йдеться в повідомленні Генпрокуратури РФ.

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"Скарга Російської Федерації містить докладний опис процесу неконституційної зміни влади на Україні і просування в українські державні органи націоналістичних сил, що стало основною причиною наступних масових порушень Конвенції про права людини та протоколів до неї", — заявили в Генпрокуратурі.

У скарзі до ЄСПЛ Росія звинувачує Україну в:

загибелі мирного населення, незаконному позбавленні волі і жорстокому поводженні з людьми, у тому числі на Майдані, в Одесі та на Донбасі;

загибелі людей, заподіянні шкоди здоров'ю і знищенні майна при обстрілі російської території;

придушенні свободи слова та переслідуванні інакодумців, включаючи політиків і журналістів;

дискримінації російськомовного населення і витісненні російської мови;

дискримінації російських компаній і підприємців;

позбавленні жителів окупованого Донбасу можливості брати участь у виборах;

водній блокаді Криму;

нападах на російські дипломатичні та інші представництва;

аварії MH17 через те, що Україна не закрила повітряний простір над зоною бойових дій.

Також у скарзі заявлене клопотання про застосування ЄСПЛ забезпечувальних заходів, щоб зобов'язати Україну "негайно припинити такі кричущі порушення, як блокування надходження прісної води до Криму, обмеження прав національних і мовних меншин, у тому числі на вільний доступ до загальної та вищої освіти рідною мовою, заборону мовлення російськомовних телевізійних і радіоканалів, обмеження доступу до інтернет-платформ і друкованих видань російською мовою".

Зазначимо, що Україна 19 лютого подала в ЄСПЛ дев'ятий позов проти Росії — Київ звинуватив Москву в "цілеспрямованих операціях щодо вбивства опонентів".

"У зверненні уряд України стверджує про тривалі практики, які полягають у санкціонованих державою операціях щодо вбивства ймовірних опонентів у Росії і на території інших країн", — йдеться в повідомленні ЄСПЛ.

Попередні скарги України в ЄСПЛ проти Росії стосувалися конфлікту на Донбасі, краху малайзійського Boeing 777, приєднання Криму і захоплення українських кораблів у Керченській протоці у 2018 році.

Нагадаємо, перша скарга України в ЄСПЛ була зареєстрована 13 березня 2014 року. У ній Київ звинувачував Москву в тому, що Росія "взяла під свій контроль Кримський півострів". У січні 2021 року ЄСПЛ визнав цю заяву частково прийнятною, остаточне рішення щодо неї буде прийнято пізніше.

Додамо, що Росія — єдина країна Ради Європи, де законодавчо (з 2015 року) встановлено право влади не виконувати рішення ЄСПЛ. Станом на вересень 2018 року через 2380 постанов ЄСПЛ проти Росії влада виконала тільки 608.