"Еталон цинізму": у Зеленського розкритикували скаргу Росії в ЄСПЛ проти України

Росія, як агресор, несе повну відповідальність за те, що відбувається на окупованих територіях. Тому скарга в ЄСПЛ не має юридичної перспективи.

Росія з метою пропаганди подала скаргу проти України в ЄСПЛ, заявив у коментарі журналістам Радіо Свобода радник голови Офісу президента Михайло Подоляк.

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За його словами, у міждержавної заяви немає жодної юридичної перспективи і практичного сенсу. Влада РФ скористалася шансом подання скарги в ЄСПЛ проти України після того, як на конституційному рівні забезпечали собі право не виконувати будь-яке рішення Європейського суду.

"Керівництво Росії вирішило скористатися інструментом ЄСПЛ після того, як на конституційному рівні забезпечило собі ж абсолютну можливість не виконувати будь-яке рішення ЄСПЛ. Тобто ЄСПЛ власне для РФ в юридичному сенсі ніщо, а ось у пропагандистському — все. Якщо комусь був потрібен еталон політичного цинізму — ось він у вигляді подібних дій Росії", — пояснив Михайло Подоляк.

Крім цього, як стверджує радник глави ОПУ, Росія зможе скористатися навіть негативним рішенням ЄСПЛ для початку нової пропагандистської кампанії. Михайло Подоляк запевняє, що саме Москва повинна нести відповідальність як за наслідки військових дій на українських територіях, так і за ситуацію в окупованих регіонах.

Резюмуючи, радник глави ОПУ попередив, що Кремль через ЄСПЛ хоче "проштовхнути" рейдерську схему, яка вразить європейців. За словами Подоляка, Генпрокуратура РФ за сім років окупації навіть не зʼясувала, які джерела прісної води в Києві є основними. Такий конфуз констатує "повну деградацію цієї російської установи".

"Абсолютно абсурдно також і те, що Росія намагається пропхати через ЄСПЛ типову рейдерську схему: ще до розгляду скарги по суті — отримати вигоду через заходи забезпечення. Ще, напевно, ніхто не намагався використовувати ЄСПЛ саме для такої рейдерської схеми. Впевнені, це вразить європейців, але не дасть шансу Росії", — підсумував Подоляк під час спілкування із журналістами.

Раніше Фокус повідомляв, що РФ поскаржилася на Україну в ЄСПЛ. Серед безлічі звинувачень, предʼявлених Україні: витіснення російської мови, загибель людей на Донбасі, крах MH17, дискримінація російських компаній. Це перша в історії Росії міждержавна заява, яка була подана російською владою в ЄСПЛ.

Також Фокус розповідав, що окупанти в Криму хочуть засудити Порошенка та Кравчука за блокаду півострова. У списку маріонеток Кремля, яких нібито слід "покарати" за блокаду Криму, знаходяться відразу 12 українських топполітиків, серед яких Петро Порошенко, Леонід Кравчук, Мустафа Джемілєв, Борис Бабін та інші.