Разумков пояснил, почему голосует против санкций на заседаниях СНБО

Разумков, по должности, является членом СНБО и не скрывает, что часто не поддерживает решения по санкциям.

Функциональность СНБО четко указана в Конституции Украины и в соответствующем законе. Это консультационный, совещательный орган. Об этом напомнил спикер Верховной Рады Дмитрий Разумков в интервью изданию "Страна".

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Разумков, по должности, является членом СНБО и не скрывает, что часто не поддерживает решения по санкциям.

"На самом деле, мы не знаем, кто и как голосует, так как голосование в письменном виде, а материалы мы видим уже во время, а не перед СНБО", – сказал он.

В форме для голосования есть четыре графы: поддерживаю, поддерживаю с отдельным мнением, воздержался, против. При голосовании по санкциям Разумков выбирает "поддерживаю с отдельным мнением".

"В "отдельном мнении" четко обозначаешь по отношению к кому поддерживаешь, а к кому — не поддерживаешь. Часто бывает, что в одном списке идут и украинцы, и россияне", – пояснил он.

Спикер ВР называет свою позицию системной. Он считает, что инструмент санкций СНБО должен быть направлен на тех, кого нельзя привлечь к ответственности в украинском суде. В отношении граждан Украины такая возможность есть.

"СНБО не может выполнять функцию суда", – сказал Разумков.

Он также отметил, что когда решение принимает суд, то все правоохранительные структуры понимают, что нужно делать. "Санкции СНБО не до конца прописаны в законодательстве. И алгоритма действий – как имплементировать санкции – проработанного нет", – пояснил спикер ВР.

Напомним, 25 июня Разумков заявил, что на заседании СНБО он не поддержал санкции в отношении бизнесменов Дмитрия Фирташа и Павла Фукса из-за того, что законодательством запрещено введение подобных ограничительных мер против граждан Украины.

Ранее Разумков сообщил, почему не голосовал 19 марта на заседании СНБО за введение санкций к компаниям-недропользователям и подтвердил, что 23 марта заседания СНБО, на котором якобы принималось решение о блокировании ряда российских сайтов, не было.