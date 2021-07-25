Разумков пояснив, чому голосує проти санкцій на засіданнях РНБО

Разумков, за посадою, є членом РНБО і не приховує, що часто не підтримує рішення щодо санкцій.

Функціональність РНБО чітко вказана в Конституції України і в відповідному законі. Це консультаційний, дорадчий орган. Про це нагадав спікер Верховної Ради Дмитро Разумков в інтерв'ю виданню "Страна".

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Разумков, за посадою, є членом РНБО і не приховує, що часто не підтримує рішення щодо санкцій.

"Насправді, ми не знаємо, хто і як голосує, голосування в письмовому вигляді, а матеріали ми бачимо вже під час, а не перед РНБО", — сказав він.

У формі для голосування є чотири графи: підтримую, підтримую з окремою думкою, утримався, проти. При голосуванні по санкціям Разумков вибирає "підтримую з окремою думкою".

"В "окремій думці" чітко позначаєш по відношенню до кого підтримуєш, а до кого — не підтримують. Часто буває, що в одному списку йдуть і українці, і росіяни", — пояснив він.

Спікер ВР називає свою позицію системною. Він вважає, що інструмент санкцій РНБО має бути спрямований на тих, кого не можна притягнути до відповідальності в українському суді. Що стосується громадян України така можливість є.

"РНБО не може виконувати функцію суду", — сказав Разумков.

Він також зазначив, що коли рішення приймає суд, то всі правоохоронні структури розуміють, що потрібно робити. "Санкції РНБО не до кінця прописані в законодавстві. І алгоритму дій — як імплементувати санкції — опрацьованого немає", — пояснив спікер ВР.

Нагадаємо, 25 червня Разумков заявив, що на засіданні РНБО він не підтримав санкції щодо бізнесменів Дмитра Фірташа і Павла Фукса через те, що законодавством заборонено введення подібних обмежувальних заходів проти громадян України.

Раніше Разумков повідомив, чому не голосувала 19 березня на засіданні РНБО за введення санкцій до компаній-надрокористувачів і підтвердив, що 23 березня засідання РНБО, на якому нібито приймалося рішення про блокування ряду російських сайтів, не було.