Свежий рейтинг партий в Украине: в Верховную Раду проходят пять политсил (инфографика)

За парламентскую партию "Голос" готовы проголосовать лишь 2% украинцев.

Если бы выборы в Верховную Раду состоялись в ближайшее воскресенье, то в украинский парламент провели бы своих кандидатов пять политических партий. Об этом свидетельствуют результаты свежего опроса группы "Рейтинг", проведенного с 23 по 25 июля 2021 года.

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Так, ответы респондентов касательно их электоральных симпатий распределились следующим образом:

"Слуга народа" — 20,9% (среди всех) и 24,1% (среди тех, кто определился и собирается голосовать); "Европейская солидарность" — 12,4% и 14,3%; "Батькивщина" — 11,1% и 12,8%; ОПЗЖ — 10,8% и 12,4%; "Украинская стратегия Гройсмана" — 4,4% и 5,0%; "Радикальная партия Олега Ляшко" — 4,2% и 4,8%; "Наши" — 4,1% и 4,8%; УДАР Виталия Кличко — 3,7% и 4,3%; "Сила и честь" — 3,6% и 4,1%; "Свобода" — 3,0% и 3,4%.

Соответственно, судя по результатам соцопроса, 5%-й барьер на выборах в Верховную Раду проходят следующие политически силы: "Слуга народа", ЕС, "Батьквищина", ОПЗЖ и "Украинская стратегия Гройсмана".

За партию "Голос", которая завела своих кандидатов в парламент по итогам выборов 2019 года, на сегодняшний день готовы проголосовать 2% респондентов среди тех, кто определился и точно будет голосовать.

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Аудитория опроса: население Украины в возрасте от 18 лет и старше во всех областях, кроме временно оккупированных территорий Крыма и Донбасса. Выборка репрезентативна по возрасту, полу и типу поселения. Метод опроса: CATI (Computer Assisted Telephone Interviews — телефонные интервью с использованием компьютера). На основе случайной выборки мобильных телефонных номеров. Выборочная совокупность: 2500 респондентов. Ошибка репрезентативности исследования с доверительной вероятностью 0,95: не более 2,0%.

Отметим, результаты этого же соцопроса показали, что в тройку лидеров по президентскому рейтингу входят нынешний глава государства Владимир Зеленский, нардеп, глава партии ЕС Петр Порошенко и лидер фракции "Батькивщина" Юлия Тимошенко.

Также во время этого опроса 41% респондентов сообщили, что поддерживают слова президента РФ Владимира Путина о том, что "русские и украинцы — один народ", которые тот написал в своей статье об Украине.