Свіжий рейтинг партій в Україні: у Верховну Раду проходять п'ять політсил (інфографіка)

За парламентську партію "Голос" готові проголосувати лише 2% українців.

Якби вибори до Верховної Ради відбулися в найближчу неділю, то в український парламент провели б своїх кандидатів п'ять політичних партій. Про це свідчать результати свіжого опитування групи "Рейтинг", проведеного з 23 по 25 липня 2021 року.

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Так, відповіді респондентів щодо їхніх електоральних симпатій розподілилися таким чином:

"Слуга народу" — 20,9% (серед усіх) і 24,1% (серед тих, хто визначився і збирається голосувати); "Європейська солідарність" — 12,4% і 14,3%; "Батьківщина" — 11,1% і 12,8%; ОПЗЖ — 10,8% і 12,4%; "Українська стратегія Гройсмана" — 4,4% і 5,0%; "Радикальна партія Олега Ляшка" — 4,2% і 4,8%; "Наші" — 4,1% і 4,8%; УДАР Віталія Кличка — 3,7% і 4,3%; "Сила і честь" — 3,6% і 4,1%; "Свобода" — 3,0% і 3,4%.

Відповідно, судячи з результатів соцопитування, 5%-й бар'єр на виборах до Верховної Ради проходять такі політичні сили: "Слуга народу", ЄС, "Батьківщина", ОПЗЖ і "Українська стратегія Гройсмана".

За партію "Голос", яка завела своїх кандидатів до парламенту за підсумками виборів 2019 року, на сьогодні готові проголосувати 2% респондентів серед тих, хто визначився і точно голосуватиме.

[ + – ] Рейтинг парламентської партії "Голос" опустився до 2%

[ + – ] В останні кілька місяців рейтинг практично всіх партій залишається стабільним

Аудиторія опитування: населення України віком від 18 років і старше у всіх областях, крім тимчасово окупованих територій Криму і Донбасу. Вибірка репрезентативна за віком, статтю та типом поселення. Метод опитування: CATI (Computer Assisted Telephone Interviews — телефонні інтерв'ю з використанням комп'ютера). На основі випадкової вибірки мобільних телефонних номерів. Вибіркова сукупність: 2500 респондентів. Помилка репрезентативності дослідження з довірчою ймовірністю 0,95: не більше 2,0%.

Зазначимо, результати цього ж соцопитування показали, що в трійку лідерів за президентським рейтингом входять нинішній глава держави Володимир Зеленський, нардеп та лідер партії ЄС Петро Порошенко й голова фракції "Батьківщина" Юлія Тимошенко.

Також під час цього опитування 41% респондентів повідомили, що підтримують слова президента РФ Володимира Путіна про те, що "росіяни й українці — один народ", які той написав у своїй статті про Україну.