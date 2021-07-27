Плюс один безработный маркетолог: нардепом вместо Монастырского стал Швачко

На парламентских выборах 2019 года Антон Швачко участвовал как безработный.

Центральная избирательная комиссия (ЦИК) 27 июля зарегистрировала народным депутатом Украины Антона Швачко.

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Ранее, 23 июля в комиссию поступили заявление и необходимые документы Швачко для регистрации его народным депутатом.

Отметим, что согласно законодательству, если народный депутат, избранный по партийному списку, слагает свои полномочия, его место занимает кандидат, который в избирательном списке был первым из не попавших в парламент.

Швачко в Раде займет место Дениса Монастырского, который был назначен министром внутренних дел и поэтому сложил депутатский мандат.

Новый нардеп на внеочередных выборах, состоявшихся 21 июля 2019 года, в списке партии "Слуга народа" был на 139-м месте.

Что известно об Антоне Швачко

Антон Швачко родился в 1992 году в Сумах, закончил факультет маркетинга Сумского национального аграрного университета, получил образовательно-квалификационный уровень магистра по специальности "Инженер-технолог ресторанного бизнеса. Маркетолог".

На момент подачи документов кандидатов от "Слуги народа" в ЦИК (2019 год) в официальной биографии Швачко значилось, что он беспартийный и безработный. В тот период проживал в Сумах, ранее не был судим.

После парламентских выборов он работал в сумском областном штабе партии.

В декларации Швачко за 2018 год, которую он подал перед тем, как баллотироваться в нардепы, кандидат указал две квартиры в Сумах. Одной из них (площадью 30,67 кв. м) он владеет вместе с матерью, второй (85,2 кв. м) – сам. Дом в Сумах (40,5 кв. м) и земельный участок в этом же городе оформлены на мать.

Напомним, 16 июля, Верховная Рада поддержала назначение Дениса Монастырского на должность министра внутренних дел.

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