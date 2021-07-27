Плюс один безробітний маркетолог: нардепом замість Монастирського став Швачко

На парламентських виборах 2019 року Антон Швачко брав участь як безробітний.

Центральна виборча комісія (ЦВК) 27 липня зареєструвала народним депутатом України Антона Швачка.

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Раніше, 23 липня в комісію надійшла заява та необхідні документи Швачка для реєстрації його народним депутатом.

Зазначимо, що згідно із законодавством, якщо народний депутат, обраний за партійним списком, складає свої повноваження, його місце займає кандидат, який у виборчому списку був першим з тих, хто не потрапив у парламент.

Швачко в Раді займе місце Дениса Монастирського, який був призначений міністром внутрішніх справ і тому склав депутатський мандат.

Новий нардеп на позачергових виборах, які відбулися 21 липня 2019 року, у списку партії "Слуга народу" був на 139-му місці.

Що відомо про Антона Швачка

Антон Швачко народився в 1992 році в Сумах, закінчив факультет маркетингу Сумського національного аграрного університету, отримав освітньо-кваліфікаційний рівень магістра за спеціальністю "Інженер-технолог ресторанного бізнесу. Маркетолог".

На момент подачі документів кандидатів від "Слуги народу" в ЦВК (2019 рік) в офіційній біографії Швачка значилося, що він безпартійний і безробітний. У той період проживав у Сумах, раніше не був судимий.

Після парламентських виборів він працював у сумському обласному штабі партії.

У декларації Швачка за 2018 рік, яку він подав перед тим, як балотуватися в нардепи, кандидат вказав дві квартири в Сумах. Однією з них (площею 30,67 кв. м) він володіє разом з матір'ю, другою (85,2 кв. м) — сам. Будинок у Сумах (40,5 кв. м) і земельна ділянка в цьому ж місті оформлені на матір.

Нагадаємо, 16 липня, Верховна Рада підтримала призначення Дениса Монастирського на посаду міністра внутрішніх справ.

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