Кабмин согласовал увольнение жены Хомчака с должности главы Черниговской ОГА

29-летняя Анна Коваленко была назначена председателем ОГА только в октябре прошлого года.

Кабинет министров на заседании 28 июля согласовал увольнение с должности главы Черниговской ОГА Анну Коваленко. Об этом написал в Telegram народный депутат Алексей Гончаренко.

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Причина увольнения не сообщается.

Руководителем Черниговской ОГА 29-летняя Анна Коваленко стала в октябре прошлого года.

Она – жена бывшего главнокомандующего ВСУ Руслана Хомчака.

Президент Владимир Зеленский 27 июля уволил Хомчака с этой должности и назначил первым замом секретаря СНБО. Как сообщил пресс-секретарь президента, Зеленский не сомневается в патриотизме Хомчака, но глава государства хочет видеть взаимодействие между Минобороны и ВСУ, а не постоянные конфликты.

Кабмин 28 июля сразу согласовал и назначение нового главы Черниговской ОГА, им станет Вячеслав Чаус.

Во время представления Чаус сказал, что родился и вырос в Чернигове. Последние шесть лет он работал в компании "Укргазвыдобування", последняя его должность там – заместитель генерального директора.

Ранее Фокус рассказывал, что Хомчак стал главнокомандующим ВСУ в марте 2020 года. До этого он был начальником Генерального штаба ВСУ.