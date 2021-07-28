Кабмін погодив звільнення дружини Хомчака з посади голови Чернігівської ОДА

29-річна Анна Коваленко була призначена головою ОДА тільки в жовтні минулого року.

Кабінет міністрів на засіданні 28 липня погодив звільнення з посади голови Чернігівської ОДА Анни Коваленко. Про це написав у Telegram народний депутат Олексій Гончаренко.

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Причина звільнення не повідомляється.

Керівником Чернігівської ОДА 29-річна Анна Коваленко стала в жовтні минулого року.

Вона — дружина колишнього головнокомандувача ЗСУ Руслана Хомчака.

Президент Володимир Зеленський 27 липня звільнив Хомчака з цієї посади і призначив першим заступником секретаря РНБО. Як повідомив прессекретар президента, Зеленський не сумнівається в патріотизмі Хомчака, але глава держави хоче бачити взаємодію між Міноборони і ЗСУ, а не постійні конфлікти.

Кабмін 28 липня одразу погодив і призначення нового голови Чернігівської ОДА, ним стане В'ячеслав Чаус.

Під час представлення Чаус сказав, що народився і виріс у Чернігові. Останні шість років він працював у компанії "Укргазвидобування", остання його посада там — заступник генерального директора.

Раніше Фокус розповідав, що Хомчак став головнокомандувачем ЗСУ в березні 2020 року. До цього він був начальником Генерального штабу ЗСУ.