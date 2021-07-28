Мэр Хорола оскандалился использованием символики СССР: полиция начала расследование (фото)
О нарушении "антитоталитарного" закона полиция узнала из соцсетей. Если их вина будет доказана, ветеранам-морякам грозит до 5 лет лишения свободы.
Представитель Нацполиции Полтавской области Юрий Сулаев сообщил, что полиция начала расследование по факту использования на Хорольщине запрещенной символики коммунистического режима. Информация внесена в Единый реестр, досудебное расследование начато по части 1 статьи 436-1 Уголовного кодекса (Изготовление, распространение коммунистической, нацистской символики и пропаганда коммунистического и национал-социалистического (нацистского) тоталитарных режимов).
Санкции этой статьи предполагают ограничение свободы на срок до пяти лет или лишение свободы на тот же срок с возможной конфискацией имущества.
По словам Сулаева, полиция узнала о нарушении "во время мониторинга социальных сетей". Но судя по самому посту и комментариям под ним, информацию о нарушениях в полицию прислал журналист издания LB.ua Александр Рудоманов.
На фотографиях, размещенных в соцсетях, изображены мужчины, которые, судя по их одежде и атрибутике, на природе отмечают некогда существовавший профессиональный праздник – День ВМФ СССР. Причем на некоторых фото присутствуют и флаги Украины.
В комментариях под этими фото написали:
- "С прошедшим вас праздником братишки. Присоединяюсь к вам и пью за тех кто в море"
- "Воспоминания… воспоминания…"
Одну з фотографий в Facebook в группе "Оголошення місто Хорол" разместил и Рудоманов. "А кто на этой фотографии? Начальник МРЭО, начальник хора, мэр, кто еще? Буду благодарен за информацию" — написал он.
Мэр Хорола Сергей Волошин также разметил "ветеранское" фото и написал: "Десятки лет существует на Хорольщине традиция в День военно-морского флота собираться вместе в Вишняках. Важность этого дня для тех, в чьем сердце навсегда живое море, неоценима".
Однако после того, как в соцсетях разгорелся скандал, он удалил свою публикацию.
Напомним, в марте Галицкий районный суд города Львова вынес приговор 22-летнему Владиславу Болотникову, который носил футболку с коммунистической символикой и надписью "СССР". Его приговорили к году лишения свободы условно.
Ранее Фокус анализировал, как украинцы нарушали закон о тоталитарной символике.