А во лбу звезда горит. Как украинцы нарушали закон о тоталитарной символике

История с киевлянином, который стал фигурантом уголовного дела из-за того, что надел ушанку с красной звездой, — лишь одна из многих. Абсурдная или закономерная, она в очередной раз столкнула лбами противников и сторонников закона о декоммунизации. Фокус решил вспомнить аналогичные случаи за пять лет с момента принятия закона.

19-летнего жителя Киева в шапке-ушанке с красной звездой (то бишь — с коммунистической символикой) заметил бдительный гражданин в одном из кафе Львова и немедленно вызвал полицию. Шапку у туриста отобрали и завели уголовное дело за нарушение закона о декоммунизации. Парню грозит срок до пяти лет с конфискацией имущества.

На этот инцидент обратили внимание ряд известных блогеров, журналистов и политиков.

"Чудная наша страна. Воровать миллиарды долларов намного безопаснее, используя остатки экономики СССР, чем надевать на себя артефакты совка, как тот киевлянин, которого бдительные львовяне хотят засадить на 5 лет", – отметил соучредитель Украинского института будущего Юрий Романенко.

[ + – ]

Нардеп от "Слуги народа" Максим Бужанский иронизирует: закон о декоммунизации – не против двух тоталитарных режимов, а только против коммунистического.

"Не понимаю, почему вы удивляетесь тому, что за ушанку к красной звездой на кокарде приезжает полиция и заводит уголовное дело, как это произошло вчера во Львове, а за полную эсэсовскую экипировку, хоть на день рождения к Гиммлеру иди, нет", – пишет он.

[ + – ]

Телеведущий Максим Назаров добавил, что во Львове досталось не только парню в ушанке, но и одному из полицейских, который приехал на вызов. Ему грозит увольнение за стычку с вызвавшим копов атошником.

[ + – ]

В многочисленных комментариях в соцсетях некоторые пользователи отметили, что те, кто призывает наказать киевлянина по всей строгости закона, ничем не отличаются от тех же коммунистов "с их избирательно-карательной системой".

Фото: Facebook

Фото: Facebook

Закон о декоммунизации. Начало

Почему ситуация с уголовным делом против серпасто-молоткастой символики "выстрелила" именно сейчас, вызвав волну народного гнева? Возможно, потому что к этому моменту накопился определенный дисбаланс в случаях привлечения (и ухода) от ответственности.

Принятый в 2015 году закон "Об осуждении коммунистического и национал-социалистического (нацистского) тоталитарных режимов в Украине и запрете пропаганды их символики" запрещает изготовление, распространение, а также использование символик коммунистического и нацистского тоталитарных режимов. Проще говоря, поводом для уголовной ответственности может стать ношение георгиевской ленты, одежды с символикой коммунистической партии, появление, как в случае с киевлянин, в шапке с красной звездой.

Несмотря на то, что закон преследует цель не допустить повторения преступлений тоталитаризма и в будущем устранить угрозу суверенитету, территориальной целостности и национальной безопасности страны, он стал предметом раскола в обществе, и уже пять лет его адепты и противники спорят до хрипоты.

Причина тому – ряд противоречий, когда за георгиевские ленты и советскую символику рядовые граждане получали реальные приговоры и синяки, а вот за свастику, призывы к "чистоте нации" и прочие проявления нацизма многие уходили и уходят от ответственности.

Не ушанкой единой

Украинцам, которые рискнут надеть на себя футболку с серпом и молотом, повесить на балконе флаг СССР или привязать к рюкзаку георгиевскую ленту, достается. Причем зачастую это опасно не только с точки зрения уголовной ответственности. За такое можно получить и чисто физически, как это произошло в Киеве с сотрудником госпредприятия "Антонов", где трое парней спортивного телосложения напали на мужчину и избили за то, что он был одет в футболку с советской символикой.

Новотроицкий районный суд Херсонской области признал виновной пенсионерку в распространении коммунистической символики и пропаганде коммунистического тоталитарного режима и приговорил к пяти годам лишения свободы с заменой на испытательный срок в один год. Причиной уголовного преследования пожилой женщины стал тот факт, что в течение 2016-2018 годов на своей странице в "Одноклассниках" она опубликовала фото и видеофайлы с изображениями символики КПУ.

В Одессе за использование георгиевской ленты правоохранители составили на жительницу Приморского района, которая вывесила на своем балконе георгиевскую ленту, и на 29-летнего одессита, который прицепил ленточку на одежду. Им грозили штрафы в размере 850-2550 грн.

В Кривом Роге мужчина получил год условно за ношение футболки с гербом СССР. Приговор был вынесен в октябре прошлого года. Еще один житель этого города стал фигурантом подобного уголовного дела в мае 2020 года. 66-летний пенсионер своими руками оформлял поздравительные открытки ко Дню Победы с помощью трафаретов, шаблонов и маркеров. На листовки мужчина наносил советские символы, запрещенные украинским законодательством, а также лозунги "Слава Красной армии! Слава русскому солдату", затем расклеивал их в центре города.

Запрещено в Украине и носить государственные и ведомственные награды бывшего СССР, за исключением юбилейных медалей и других знаков отличия в связи с годовщиной событий периода Второй мировой войны. Соответствующие изменения в Правила ношения военной формы в Вооруженных силах были внесены приказом Минобороны № 238 от 30.06.2020.

"Сокира Перуна" и оправдания Гончарука

Несправедливым будет говорить, что украинские суды не возбуждали дел в связи с использованием и распространением нацистской символики и пропаганду нацизма.

Например, в Днепропетровской области в июле 2018 года было открыто дело №12018040000000700 против целой преступной группы, которая занималась изготовлением и распространением символики нацистского режима. В мае этого года силовики провели обыск по месту жительства одного из участников ОПГ. Там нашли серебряные кольца с черепом "мертвая голова", свастикой и логотипом (руной) "СС", приспособленное оборудование, заготовки и сырье, эскизы и макеты, литературу по изготовлению нацистской символики.

А в мае этого года СБУ поймала херсонских неонацистов, которые "отмечали" день рождения Гитлера и подожгли синагогу. Им грозит до 10 лет лишения свободы. Расследования продолжаются, и какими будут приговоры, пока неизвестно.

Однако более громкие истории, которые имели место в Украине, так ничем и не закончились. Может, потому, что их участниками были непростые фигуранты?

В 2019 году в Украине разгорелся, но довольно быстро был погашен скандал: тогдашний премьер-министр Алексей Гончарук был замечен на благотворительном концерте для ветеранов боевых действий на Донбассе Veterans strong party, где, в частности, выступала группа "Сокира Перуна".

В свое время "Сокиру" называли скинхед-группой. В одной из своих песен "Шесть миллионов слов лжи" (1999 год) коллектив прямым текстом отрицает Холокост.

Фото: Українські новини

Фронтмен группы Арсений Билодуб возглавляет неонацистский лейбл Svastone, одежда которого пользуется популярностью, в том числе и среди крайних правых в Украине. На сайте бренда, например, продается футболка для детей с надписью "Белый ребенок — будущее нашей борьбы".

Оправдываясь за появление на концерте, о котором написали даже расследователи Bellingcat, Алексей Гончарук заявил, что ни разу не слышал песен этой группы, а на само мероприятие его пригласила ОО "Движение ветеранов Украины".

"К самому концерту я не имею никакого отношения. Его не слушал и не имел представления о том, кого приглашают в качестве исполнителя. В любом случае, это не дело главы Правительства — диктовать нашим защитникам, какие песни петь. В то же время, чтобы не было никаких вопросов: я не разделяю ни единой человеконенавистнической идеологии: ни нацизма, ни фашизма, ни коммунизма", – цитирует Гончарука "Радио Свобода".

Инцидент обошелся без последствий.

В апреле этого года директор "Украинского еврейского комитета" Эдуард Долинский обратил внимание на момент награждения ветерана нацистской 14-й дивизии Ваффен СС "Галиция" Василя Наконечного в Калуше. Когда ему вручили награду, старичок "зиганул" в ответ. Поднятие правой руки под углом примерно в 45 градусов с распрямленной ладонью называют нацистским приветствием, поскольку оно широко использовалось в Третьем рейхе.

Как писала "Страна", Наконечный воевал в дивизии "Галичина" в течение 1941-1944 годов. 24 мая 2018 года депутаты Калушского городского совета приняли решение о присвоении ему звания "Почетный гражданин Калуша".

В мае 2020 года Киевский окружной административный суд признал нацистской символику 14-й гренадерской дивизии СС "Галичина" нацисткой, о чем народный депутат Максим Бужанский сразу же сообщил в своем телеграмм-канале, назвав это победой.

[ + – ]

Однако уже в сентябре Шестой апелляционный суд Киева снял запрет с распространения символики дивизии СС "Галичина" как нацистской и декриминализировал эту дивизию в украинском правовом поле, удовлетворив иск директора Института национальной памяти Украины Антона Дробовича.

А что же Венецианская комиссия?

Европейская комиссия "За демократию через право", больше известная как Венецианская, в целом признала, что Украина преследует правомерную цель, однако закон о декоммунизации может навредить свободе выражения. Эксперты остро раскритиковали формулировку о запрете деятельности партий, нечеткие и слишком суровые наказания, а также возможные нарушения государством прав человека.

В комиссии, среди прочего, обратили внимание и на то, что в практике Евросоюза считается неприемлемой даже угроза тюрьмы за ненасильственные высказывания.

18 декабря 2015 года комиссия сделала вывод о несоответствии украинского закона о декоммунизации стандартам Совета Европы и дала Киеву ряд рекомендаций, как сбалансировать его, сохранив при этом основное задание.

История с 19-летним парнем из Киева, рискнувшим появиться во Львове в шапке с красной звездой, еще не закончена. И приговор по этому делу может стать новым поводом для волны резких заявлений со стороны общества, разделенного политическими взглядами и экономическими проблемами.