Суд признал символику дивизии СС "Галичина" нацистской

Суд обязал Институт Нацпамяти воздержаться от распространения выводов, что символика дивизии не подпадает под действие закона о запрете символики нацистского режима. Об этом ранее заявлял бывший директор института Владимир Вятрович

Окружной административный суд Киева 27 мая признал фактически признал символику дивизии СС "Галичина" нацистской. Об этом сообщает издание "Ґрати".

Суд частично удовлетворил иск председателя издательства "Сакцент Плюс" Натальи Мясниковой. Она просила признать незаконным ответ главы Института нацпамяти Владимира Вятровича на запрос издания Strana.ua в 2017 году. Тогда Вятрович говорил, что символика 14-й гренадерской дивизии Ваффен СС "Галичина" не относится к символике национал-социалистов.

Мясникова же в иске, который она подала в 2017 году, говорила, что дивизия СС "Галичина" была частью войск Ваффен-СС, которую Нюрнбергский трибунал в 1946 году признал преступной организацией. Она считает, что Вятрович исказил исторические факты, а также превысил служебные полномочия.

Суд постановил, что заявление Вятровича было противоправным и обязал Институт нацпамяти "воздержаться от распространения выводов, что символика 14 гренадерской дивизии СС "Галичина" в соответствии с законодательством Украины не является символикой национал-социалистического (нацисткого) режима". Однако, суд отклонил требование Мясниковой к Институту нацпамяти официально опровергнуть заявление Вятровича.

Суд также взыскал с института в пользу истца 960 гривен судебного сбора.

Фото: Макс Бужанский Telegram

Экс-директор Института Владимир Вятрович уже отреагировал на решение суда. По его словам, в обнародованном решении суда нет ни слова о том, символика дивизии "Галичина" является символикой национал-социалистического тоталитарного режима.

Дивизия СС "Галичина" входила в состав войск СС нацистской Германии, а в апреле 1945 года была формально включена в состав Украинской национальной армии, которая находилась в подчинении Украинского национального комитета. Войска СС, в состав которых входила "Галичина", были признаны преступной организацией решением Нюрнбергского трибунала.

Как ранее сообщал Фокус:

Экс-Директор Украинского института национальной памяти Владимир Вятрович убежден, что достижения организации за пять лет являются необратимыми.

Также Вятрович заявил, что вернуть Донбасс без военных действий не получится.