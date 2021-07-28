Мер Хорола оскандалився використанням символіки СРСР: поліція почала розслідування (фото)

Про порушення "антитоталітарного" закону поліція дізналася з соцмереж. Якщо їхня провина буде доведена, ветеранам-морякам загрожує до 5 років позбавлення волі.

Представник Нацполіціі Полтавській області Юрій Сулаєв повідомив, що поліція почала розслідування за фактом використання на Хорольщині забороненої символіки комуністичного режиму. Інформація внесена до Єдиного реєстру, досудове розслідування розпочато за частиною 1 статті 436-1 Кримінального кодексу (Виготовлення, розповсюдження комуністичної, нацистської символіки і пропаганда комуністичного і націонал-соціалістичного (нацистського) тоталітарних режимів).

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Санкції цієї статті передбачають обмеження волі на строк до п'яти років або позбавлення волі на той самий строк із можливою конфіскацією майна.

За словами Сулаєва, поліція дізналася про порушення "під час моніторингу соціальних мереж". Але судячи з самого посту та коментарів під ним, інформацію про порушення в поліцію надіслав журналіст видання LB.ua Олександр Рудоманов.

На фотографіях, розміщених у соцмережах, зображені чоловіки, які, судячи з їхнього одягу й атрибутики, на природі відзначають колись чинне професійне свято — День ВМФ СРСР. Причому на деяких фото присутні й прапори України.

У коментарях під цими фото написали:

"С минулим вас святом братики. Приєднуюся до вас і п'ю за тих хто в морі"

"Спогади … спогади …"

Одну з фотографій у Facebook в групі "Оголошення місто Хорол" розмістив і Рудоманов. "А хто на цій фотографії? Начальник МРЕВ, начальник хору, мер, хто ще? Буду вдячний за інформацію", — написав він.

Мер Хорола Сергій Волошин також розмітив "ветеранське" фото та написав: "Десятки років існує на Хорольщині традиція в День військово-морського флоту збиратися разом у Вишняках. Важливість цього дня для тих, у чиєму серці назавжди живе море, неоціненна".

Однак після того, як у соцмережах розгорівся скандал, він видалив свою публікацію.

Нагадаємо, у березні Галицький районний суд міста Львова виніс вирок 22-річному Владиславу Болотникову, який носив футболку з комуністичною символікою та написом "СССР". Його засудили до року позбавлення волі умовно.

Раніше Фокус аналізував, як українці порушували закон про тоталітарну символіку.