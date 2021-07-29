Ермак стал главой президиума Конгресса местных и региональных властей (видео)

За решение о назначении проголосовали единогласно. Чиновник пообещал рассказать о своей новой работе на специальном брифинге.

Руководитель Офиса президента Андрей Ермак возглавил президиум Конгресса местных и региональных властей при президенте Украины и Национальном совете реформ. Трансляция велась на сайте Офиса президента в Facebook.

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[ + – ] Ермак - глава президиума Конгресса местных и региональных властей

"Организационный комитет по проведению учредительных заседаний Конгресса предлагает избрать председателем президиума Конгресса местных и региональных властей при президенте Украины Андрея Борисовича Ермака", – сказал перед голосованием заместитель главы ОП Кирилл Тимошенко.

За соответствующее решение проголосовали единогласно. После завершения заседания Ермак пообещал провести брифинг, на котором расскажет о своей новой работе.

Напомним, Зеленский создал Конгресс местных и региональных властей своим указом от 25 февраля 2021 года – фактически путем переименования Совета развития общин и территорий, созданного пятым президентом Петром Порошенко в 2015 году.

О своем желании реанимировать этот Совет Зеленский заявил 7 декабря 2020 года. За два месяца до этого, 30 сентября он создал Совет социального развития регионов, который формально существует по сей день.

Положение о Совете социального развития регионов практически идентично положению о Конгрессе.

Конгресс местных и региональных властей – это консультативно-совещательный орган. Его основные задачи: содействие эффективному завершению реформы местного самоуправления и налаживанию эффективного взаимодействия государственных органов: мониторинг общественно-политических и социально-экономических процессов, происходящих в государстве на региональном и местном уровнях.

Конгресс состоит из двух палат: местных властей и регионов.

3 июня на заседании в Хмельницком председателем Палаты местных властей был избран мэр Львова Андрей Садовой. Его замами стали мэры Житомира и Днепра Сергей Сухомлин и Борис Филатов.

8 июня в Днепре председателем Палаты регионов избран глава Одесской ОГА Сергей Гриневецкий, а его заместителями – руководители Николаевского облсовета Анна Замазеева и Черновицкой ОГА Сергей Осачук.

Напомним, в конце ноября 2020 года замглавы Офиса президента Кирилл Тимошенко признал, что постоянного диалога с местной властью нет, потому их задачей является "сшивание регионов".

Ранее Фокус разбирался, кто выйдет победителем из противостояния Зеленского с местной властью.