Єрмак став главою президії Конгресу місцевих і регіональних влад (відео)

За рішення про призначення проголосували одноголосно. Чиновник пообіцяв розповісти про свою нову роботу на спеціальному брифінгу.

Керівник Офісу президента Андрій Єрмак очолив президію Конгресу місцевих і регіональних влад при президенті України та Національній раді реформ. Трансляція велася на сайті Офісу президента у Facebook.

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[ + – ] Єрмак — глава президії Конгресу місцевих і регіональних влад

"Організаційний комітет із проведення установчих засідань Конгресу пропонує обрати головою президії Конгресу місцевих і регіональних влад при президенті України Андрія Борисовича Єрмака", — сказав перед голосуванням заступник глави ОП Кирило Тимошенко.

За відповідне рішення проголосували одноголосно. Після завершення засідання Єрмак пообіцяв провести брифінг, на якому розповість про свою нову роботу.

Нагадаємо, Зеленський створив Конгрес місцевих і регіональних влад своїм указом від 25 лютого 2021 року — фактично шляхом перейменування Ради розвитку громад і територій, створеної п'ятим президентом Петром Порошенком у 2015 році.

Про своє бажання реанімувати цю Раду Зеленський заявив 7 грудня 2020 року. За два місяці до цього, 30 вересня він створив Раду соціального розвитку регіонів, яка формально існує донині.

Положення про Раду соціального розвитку регіонів практично ідентичне з положенням про Конгрес.

Конгрес місцевих і регіональних влад — це консультативно-дорадчий орган. Його основні завдання: сприяння ефективному завершенню реформи місцевого самоврядування та налагодження ефективної взаємодії державних органів: моніторинг суспільно-політичних і соціально-економічних процесів, що відбуваються в державі на регіональному та місцевому рівнях.

Конгрес складається з двох палат: місцевої влади та регіонів.

3 червня на засіданні в Хмельницькому головою Палати місцевих влад був обраний мер Львова Андрій Садовий. Його заступниками стали мери Житомира і Дніпра Сергій Сухомлин і Борис Філатов.

8 червня в Дніпрі головою Палати регіонів обраний голова Одеської ОДА Сергій Гриневецький, а його заступниками — керівники Миколаївської облради Ганна Замазєєва і Чернівецької ОДА Сергій Осачук.

Нагадаємо, наприкінці листопада 2020 року заступник голови Офісу президента Кирило Тимошенко визнав, що постійного діалогу з місцевою владою немає, тому їхнім завданням є "зшивання регіонів".

Раніше Фокус розбирався, хто вийде переможцем із протистояння Зеленського з місцевою владою.