Апелляционный суд Киева оставил Медведчука под домашним арестом

Адвокаты Медведчука пытались обжаловать решение Печерского райсуда, но после отклонении жалобы нардеп будет под арестом до 7 сентября.

Киевский апелляционный суд оставил народного депутата от "ОПЗЖ" Виктора Медведчука под круглосуточным домашним арестом, сообщает Интерфакс.

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Заседание по делу обвиняемых в госизмене нардепов от "ОПЗЖ" Виктора Медведчука и Тараса Козака проходило в пятницу, 30 июля.

Киевский суд отказал в удовлетворении апелляции защиты Виктора Медведчука об избрании меры пресечения в виде домашнего ареста. Парламентарий будет находиться под домашним арестом до 7 сентября 2021 года.

Решение о продлении домашнего ареста Виктору Медведчуку принимал Печерский районный суд Киева 9 июля.

11 мая народные депутаты от фракции "Оппозиционная платформа — За жизнь" Тарас Козак и Виктор Медведчук были уведомлены о подозрении в государственной измене и покушении на разграбление национальных ресурсов в оккупированном РФ Крыму. Как утверждала генеральный прокурор Ирина Венедиктова, подозрение касается трех эпизодов противоправной деятельности и сотрудничества со страной-агрессором.

Также Фокус рассказывал, что в конце июня 2021 года СБУ провела обыски у родственников и топ-соратников Виктора Медведчука, чтобы найти доказательства государственной измены. Правоохранители пришли в офис партии "ОПЗЖ", а также к теще нардепа — матери телеведущей Оксаны Марченко.

Позже Фокус сообщал, что Владимир Путин прокомментировал домашний арест Медведчука. Президент России Владимир Путин заявил, что действующая украинская власть "принимает абсолютно неправовые решения — вне рамок своей компетенции" — в отношении главы политсовета партии "Оппозиционная платформа — За жизнь" Виктора Медведчука.