Апеляційний суд Києва залишив Медведчука під домашнім арештом

Адвокати Медведчука намагалися оскаржити рішення Печерського райсуду, але після відхилення скарги нардеп буде під арештом до 7 вересня.

Київський апеляційний суд залишив народного депутата від "ОПЗЖ" Віктора Медведчука під цілодобовим домашнім арештом, повідомляє Інтерфакс.

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Засідання у справі обвинувачених у державній зраді нардепів від "ОПЗЖ" Віктора Медведчука і Тараса Козака проходило в п'ятницю, 30 липня.

Київський суд відмовив у задоволенні апеляції захисту Віктора Медведчука про обрання запобіжного заходу у вигляді домашнього арешту. Парламентарій перебуватиме під домашнім арештом до 7 вересня 2021 року.

Рішення про продовження домашнього арешту Віктору Медведчуку ухвалював Печерський районний суд Києва 9 липня.

11 травня народні депутати від фракції "Опозиційна платформа — За життя" Тарас Козак і Віктор Медведчук були повідомлені про підозру в державній зраді та замаху на розграбування національних ресурсів в окупованому РФ Криму. Як стверджувала генеральна прокурорка Ірина Венедіктова, підозра стосується трьох епізодів протиправної діяльності та співпраці з країною-агресором.

Також Фокус розповідав, що наприкінці червня 2021 року СБУ провела обшуки у родичів і топсоратників Віктора Медведчука, щоб знайти докази державної зради. Правоохоронці прийшли в офіс партії "ОПЗЖ", а також до тещі нардепа — матері телеведучої Оксани Марченко.

Пізніше Фокус повідомляв, що Володимир Путін прокоментував домашній арешт Медведчука. Президент Росії Володимир Путін заявив, що чинна українська влада "ухвалює абсолютно неправові рішення — поза межами своєї компетенції" — стосовно голови політради партії "Опозиційна платформа — За життя" Віктора Медведчука.