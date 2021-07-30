"Интер" проверят за показ "Семнадцати мгновений весны" и "Места встречи изменить нельзя"

Проверят и госканал "Дом" – за показ карты России с Крымом. О появлении этой карты в СБУ сообщили нардепы от "Евросолидарности".

Национальный совет по вопросам телевидения и радиовещания назначил внеплановые безвыездные проверки госпредприятия "Мультимедийная платформа иновещания Украины" (телеканал "Дом") и телеканала "Интер".

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Проверка "Дому" назначена из-за показа в эфире карты России с временно оккупированной территорией Крыма. "Интер" проверят из-за демонстрации фильмов с участием актеров, внесенных в перечень лиц, которые создают угрозу нацбезопасности.

О показе телеканалом "Дом" карты РФ с Крымом регулятору стало известно из обращения в СБУ нардепа Ирины Геращенко (фракция "Европейская солидарность") и других депутатов.

Нарушения "Интера" были зафиксированы в процессе мониторинга в период 12–17 и 20–24 июля. В эфире обнаружили пять фильмов, которые нельзя показывать на территории Украины.

Проверка телеканала "Интер" назначена за показ таких фильмов:

"Семнадцать мгновений весны";

"Гостья из будущего";

"Приключения Шерлока Холмса и доктора Ватсона: Собака Баскервилей";

"Приключения Шерлока Холмса и доктора Ватсона: Двадцатый век начинается";

"Место встречи изменить нельзя".

Проверки телеканалов будут проведены в период с 13 по 27 августа.

Отметим, что в фильме "Семнадцать мгновений весны" роли исполнили Олег Табаков, Василий Лановой и Валентин Гафт. В фильмах о Шерлоке Холмсе — Никита Михалков и Борис Клюев. Режиссером "Места встречи…" является Станислав Говорухин. Все эти лица (часть из уже умерли) внесены в Перечень лиц, которые создают угрозу нацбезопасности.

Напомним, ранее "Интеру" уже была назначена внеплановая проверка за показ 11 советских фильмов. Она запланирована на 30 июля – 13 августа.

Нацсовет по вопросам телевидения и радиовещания оштрафовал телеканала "НАШ" на 110 тысяч грн. Регулятор заявил, что телеведущие не реагировали пророссийские высказывания гостя студии.