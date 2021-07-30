"Інтер" перевірять за показ "Сімнадцяти миттєвостей весни" і "Місця зустрічі змінити не можна"

Перевірять і держканал "Дім" — за показ карти Росії з Кримом. Про появу цієї карти в СБУ повідомили нардепи від "Євросолідарності".

Національна рада з питань телебачення і радіомовлення призначила позапланові безвиїзні перевірки держпідприємства "Мультимедійна платформа іномовлення України" (телеканал "Дім") і телеканалу "Інтер".

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Перевірка "Дому" призначена через показ в ефірі карти Росії з тимчасово окупованою територією Криму. "Інтер" перевірять через демонстрації фільмів за участю акторів, внесених до переліку осіб, які загрожують нацбезпеці.

Про показ телеканалом "Дім" карти РФ із Кримом регулятору стало відомо зі звернення в СБУ нардепки Ірини Геращенко (фракція "Європейська солідарність") й інших депутатів.

Порушення "Інтера" були зафіксовані в процесі моніторингу в період 12-17 та 20-24 липня. В ефірі знайшли п'ять фільмів, які не можна показувати на території України.

Перевірка телеканалу "Інтер" призначена за показ таких фільмів:

"Сімнадцять миттєвостей весни";

"Гостя з майбутнього";

"Пригоди Шерлока Холмса і доктора Ватсона: Собака Баскервілів";

"Пригоди Шерлока Холмса і доктора Ватсона: Двадцяте століття починається";

"Місце зустрічі змінити не можна".

Перевірки телеканалів будуть проведені в період із 13 по 27 серпня.

Зазначимо, що у фільмі "Сімнадцять миттєвостей весни" ролі зіграли Олег Табаков, Василь Лановий і Валентин Гафт. У фільмах про Шерлока Холмса — Микита Михалков і Борис Клюєв. Режисером "Місця зустрічі..." є Станіслав Говорухін. Усі ці особи (частина з них уже померли) внесені до переліку осіб, які загрожують нацбезпеці.

Нагадаємо, раніше "Інтеру" вже була призначена позапланова перевірка за показ 11 радянських фільмів. Вона запланована на 30 липня — 13 серпня.

Нацрада з питань телебачення і радіомовлення оштрафувала телеканал "НАШ" на 110 тисяч грн. Регулятор заявив, що телеведучі не реагували на проросійські висловлювання гостя студії.