Украина впервые получила стратегию внешней политики: что в нее включили
К приоритетам отнесены противодействие агрессии России и курс на членство в ЕС и НАТО.
Через 30 лет с момента обретения независимости Украина получила стратегию внешнеполитической деятельности. Об этом сообщил министр иностранных дел Дмитрий Кулеба на брифинге по итогам заседания СНБО, состоявшегося 30 июля.
Он пояснил, что предыдущие 30 лет внешняя политика тоже существовала, но "из-за отсутствия стратегического, продуманного подхода мы имели шатания, прыжки с одной стороны в другую и недостаточную эффективность работы по ряду направлений".
Министр считает, что после появления стратегии "мы сможем эти проблемы устранить".
Целью стратегии внешней политики указано утверждение Украины в мире как сильной и авторитетной европейской страны.
Стратегия определяет шесть приоритетных направлений внешней политики:
- Обеспечение суверенитета и территориальной целостности Украины.
- Противодействие агрессивной политике РФ.
- Курс на членство в ЕС и НАТО.
- Продвижение украинского экспорта и привлечение инвестиций.
- Защита прав и интересов граждан Украины за границей.
- Продвижение позитивного имиджа Украины в мире.
Стратегия содержит 254 пункта, которые можно сгруппировать по трем темам:
- Украина активный участник международной политики;
- Украина формирует архитектуру безопасности для себя, региона и мира;
- Украина – это страна новых экономических возможностей.
"Эти три принципа, три подхода будут заложены в каждый шаг, который мы будем осуществлять на внешней арене", – заверил Кулеба.
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