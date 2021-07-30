Украина впервые получила стратегию внешней политики: что в нее включили

К приоритетам отнесены противодействие агрессии России и курс на членство в ЕС и НАТО.

Через 30 лет с момента обретения независимости Украина получила стратегию внешнеполитической деятельности. Об этом сообщил министр иностранных дел Дмитрий Кулеба на брифинге по итогам заседания СНБО, состоявшегося 30 июля.

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Он пояснил, что предыдущие 30 лет внешняя политика тоже существовала, но "из-за отсутствия стратегического, продуманного подхода мы имели шатания, прыжки с одной стороны в другую и недостаточную эффективность работы по ряду направлений".

Министр считает, что после появления стратегии "мы сможем эти проблемы устранить".

Целью стратегии внешней политики указано утверждение Украины в мире как сильной и авторитетной европейской страны.

Стратегия определяет шесть приоритетных направлений внешней политики:

Обеспечение суверенитета и территориальной целостности Украины. Противодействие агрессивной политике РФ. Курс на членство в ЕС и НАТО. Продвижение украинского экспорта и привлечение инвестиций. Защита прав и интересов граждан Украины за границей. Продвижение позитивного имиджа Украины в мире.

Стратегия содержит 254 пункта, которые можно сгруппировать по трем темам:

Украина активный участник международной политики;

Украина формирует архитектуру безопасности для себя, региона и мира;

Украина – это страна новых экономических возможностей.

"Эти три принципа, три подхода будут заложены в каждый шаг, который мы будем осуществлять на внешней арене", – заверил Кулеба.

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