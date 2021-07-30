Україна вперше отримала стратегію зовнішньої політики: заявлений "кінець хитанням"

До пріоритетів належать протидія агресії Росії та курс на членство в ЄС і НАТО.

Через 30 років із моменту здобуття незалежності Україна отримала стратегію зовнішньополітичної діяльності. Про це повідомив міністр закордонних справ Дмитро Кулеба на брифінгу за підсумками засідання РНБО, яке відбулося 30 липня.

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Він пояснив, що попередні 30 років зовнішня політика теж існувала, але "через відсутність стратегічного, продуманого підходу ми мали хитання, стрибки з одного боку в інший і недостатню ефективність роботи в низці напрямків".

Міністр вважає, що після появи стратегії "ми зможемо ці проблеми усунути".

Метою стратегії зовнішньої політики зазначене утвердження України в світі як сильної та авторитетної європейської країни.

Стратегія визначає шість пріоритетних напрямів зовнішньої політики:

Забезпечення суверенітету і територіальної цілісності України. Протидія агресивній політиці РФ. Курс на членство в ЄС і НАТО. Просування українського експорту та залучення інвестицій. Захист прав та інтересів громадян України за кордоном. Просування позитивного іміджу України в світі.

Стратегія містить 254 пункти, які можна згрупувати за трьома темами:

Україна активний учасник міжнародної політики;

Україна формує архітектуру безпеки для себе, регіону та світу;

Україна — це країна нових економічних можливостей.

"Ці три принципи, три підходи будуть закладені в кожен крок, який ми будемо здійснювати на зовнішній арені", — запевнив Кулеба.

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