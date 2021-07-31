"Не реформатор, а гопник": Данилюк ударил в глаз Милованова на вечеринке в честь дня рождения (фото)

Инцидент произошел на дне рождения Данилюка. Милованов считает, что причиной стало отстранение именинника от конкурса на должность главы Бюро экономической безопасности.

Бывший секретарь Совета национальной безопасности и обороны Украины Александр Данилюк подрался с советником главы Офиса президента (ОП) Тимофеем Миловановым. Об этом сообщает "Украинская правда", сам Милованов также это подтверждает.

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В материале говорится, что драка произошла на праздновании дня рождения Данилюка, куда прибыл Милованов. Перед тем, как подраться, политики отошли в сторону и говорили тет-а-тет, после чего между ними началась перепалка. Данилюк попросил Милованова, чтобы он покинул мероприятие и доложил главе ОП Александру Ермаку, что его выгнали со дня рождения.

Затем Милованов начал напоминать Данилюку, как тот "во времена Януковича работал", за чем последовал удар в глаз Милованову с криками: "Ты подонок, я с первых дней был на Майдане!".

[ + – ] Со стороны Данилюка последовал удар в глаз Милованову с криками: "Ты подонок, я с первых дней был на Майдане!" Фото: соцсети

Разнимали дерущихся депутат Киевского горсовета Дмитрий Белоцерковец и бывший заместитель генерального прокурора Виктор Трепак. Последний в итоге увел советника главы ОП с праздника.

У Милованова повреждена бровь. Сам он уже прокомментировал происшествие у себя на странице в Facebook.

"Кандидат на должность главы Бюро экономической безопасности пригласил к себе на день рождения главу конкурсной комиссии по отбору главы. И ударил его. Почему? Потому что кандидату не понравилось решение комиссии о его отстранении от конкурса. Кандидат утверждает, что он реформатор, что на комиссию оказывали давление, чтобы его отстранить. А на самом деле — давление оказывает сам реформатор. И тогда это не реформатор, а гопник", – отметил Милованов.

Александр Данилюк пока никак не комментировал происшествие.

Следует отметить, что это уже не первая драка представителей партии "Слуга народа". До этого в здании Верховной Рады случился конфликт между депутатами от одноименной фракции Николаем Тищенко и Александром Куницким. Инцидент произошел утром во вторник, 29 июня, в первой половине дня.

Помимо этого, в пятницу, 16 июля, в зале Верховной Рады произошла драка между нардепами от "Батьківщини" Вадимом Ивченко и "слугой народа" Николаем Сольским.