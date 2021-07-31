"Не реформатор, а гопник": Данилюк вдарив в око Милованова на вечірці на честь дня народження (фото)
Інцидент стався на дні народження Данилюка. Милованов вважає, що причиною стало відсторонення іменинника від конкурсу на посаду глави Бюро економічної безпеки.
Колишній секретар Ради національної безпеки і оборони України Олександр Данилюк побився з радником глави Офісу президента (ОП) Тимофієм Миловановим. Про це повідомляє "Українська правда", сам Милованов також це підтверджує.
У матеріалі йдеться, що бійка сталася на святкуванні дня народження Данилюка, куди прибув Милованов. Перед тим, як побитися, політики відійшли в сторону і говорили тет-а-тет, після чого між ними почалася перепалка. Данилюк попросив Милованова, щоб він покинув захід і доповів голові ОП Олександру Єрмаку, що його вигнали з дня народження.
Потім Милованов почав нагадувати Данилюку, як той "в часи Януковича працював", за чим послідував удар в око Милованову з криками: "Ти покидьок, я з перших днів був на Майдані!".
Розтягували забіяк депутат Київської міськради Дмитро Білоцерківець та колишній заступник генерального прокурора Віктор Трепак. Останній в решті повів радника глави ОП зі свята.
У Милованова пошкоджена бров. Сам він вже прокоментував подію у себе на сторінці в Facebook.
"Кандидат на посаду глави Бюро економічної безпеки запросив до себе на день народження голову конкурсної комісії з відбору. І вдарив його. Чому? Тому що кандидату не сподобалося рішення комісії про його відсторонення від конкурсу. Кандидат стверджує, що він реформатор, що на комісію чинили тиск, щоб його усунути. а насправді — тиск чинить сам реформатор. І тоді це не реформатор, а гопник ", — зазначив Милованов.
Олександр Данилюк поки ніяк не коментував подію.
Слід зазначити, що це вже не перша бійка представників партії "Слуга народу". До цього в будівлі Верховної Ради стався конфлікт між депутатами від однойменної фракції Миколою Тищенко та Олександром Куницьким. Інцидент стався вранці у вівторок, 29 червня, в першій половині дня.
Крім цього, в п'ятницю, 16 липня, в залі Верховної Ради сталася бійка між нардепами від "Батьківщини" Вадимом Івченко та "слугою народу" Миколою Сольським.