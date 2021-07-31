Россия направила Украине ноту протеста из-за демонтажа во Львове копии ордена Отечественной войны

Речь идет об ордене на Марсовом поле во Львове, который собираются переместить в музей террора. В РФ требуют, чтобы Украина не трогала памятники советским воинам.

Министерство иностранных дел России направила Украине ноту протеста в связи с планами городских властей Львова "уничтожить копию Ордена Отечественной войны на воинском мемориале "Марсово поле". Об этом говорится на сайте внешнеполитического ведомства РФ.

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Российская сторона потребовала Киев "выполнять международные обязательстве и нормы национального законодательства по защите и сохранению воинских мемориалов". В заявлении говорится, что такие обязательства закреплены, в частности, в Соглашении об увековечении памяти о мужестве и героизме народов государств-участников Содружества Независимых Государств в Великой Отечественной войне 1941-1945 годов.

В РФ "решительно осудили взятый украинскими властями курс на демонтаж памятников советским солдатам и самой памяти об их подвиге в борьбе с фашизмом".

"Призываем руководство Украины отказаться от фальсификации истории и попыток лишить украинских граждан Победы в Великой Отечественной войне, достигнутой совместными усилиями всех народов бывшего Советского Союза", – говорится в ноте протеста.

Ранее в июле стало известно о том, что советская звезда на Марсовом поле во Львове будет демонтирована. После этого ее, вероятно, перенесут в музей демонтированных советских символов и памятников "Территория террора",

Сейчас исполнительный комитет Львовского городского совета готовит решение о демонтаже.

Как сообщалось ранее, во время демонтажа Монумента славы с улицы Стрыйской во Львове была обнаружена "капсула времени" с двумя списками. В нем было послание от рабочих из 70-х годов прошлого столетия, оно станет экспонатом фондов музея "Территория террора".

Ранее Фокус сообщал, что под Харьковом снесли восстановленный ОПЗЖ памятник в честь "дружбы с Россией". Во время "торжественного открытия" знака партийцы стояли с баннером, на котором было написано "Русский и украинский народы — братские навеки". Памятник не простоял и трех часов — его уничтожили "неизвестные патриоты".