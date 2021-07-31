Росія направила Україні ноту протесту через демонтаж у Львові копії ордена Вітчизняної війни

Йдеться про орден на Марсовому полі у Львові, який збираються перемістити до музея терору. У РФ вимагають, щоб Україна не чіпала пам'ятники радянським воїнам.

Міністерство закордонних справ Росії направило Україні ноту протесту в зв'язку з планами міської влади Львова "знищити копію Ордена Вітчизняної війни на військовому меморіалі "Марсове поле". Про це йдеться на сайті зовнішньополітичного відомства РФ.

Будь завжди в курсі подій разом із телеграм-каналом Быстрый Фокус. Підписатись

Російська сторона вимагає Київ "виконувати міжнародні зобов'язання і норми національного законодавства щодо захисту та збереження військових меморіалів". У заяві говориться, що такі зобов'язання закріплені, зокрема, в Угоді про увічнення пам'яті про мужність і героїзм народів держав-учасниць Співдружності Незалежних Держав у Великій Вітчизняній війні 1941-1945 років.

У РФ "рішуче засудили взятий українською владою курс на демонтаж пам'ятників радянським солдатам і самої пам'яті про їхній подвиг у боротьбі з фашизмом".

"Закликаємо керівництво України відмовитися від фальсифікації історії і спроб позбавити українських громадян Перемоги у Великій Вітчизняній війні, досягнутої спільними зусиллями всіх народів колишнього Радянського Союзу", — йдеться в ноті протесту.

Раніше в липні стало відомо про те, що радянська зірка на Марсовому полі у Львові буде демонтована. Після цього її, ймовірно, перенесуть до музея демонтованих радянських символів і пам'ятників "Територія терору",

Зараз виконавчий комітет Львівської міської ради готує рішення про демонтаж.

Як повідомлялося раніше, під час демонтажу Монумента слави з вулиці Стрийській у Львові було виявлено "капсулу часу" з двома списками. У ньому було послання від робітників з 70-х років минулого століття, воно стане експонатом фондів музею "Територія терору".

Раніше Фокус повідомляв, що під Харковом знесли відновлений ОТЗЖ пам'ятник на честь "дружби з Росією". Під час "урочистого відкриття" знака партійці стояли з банером, на якому було написано "Російська та українська народи — братські навіки". Пам'ятник не простояв і трьох годин — його знищили "невідомі патріоти".