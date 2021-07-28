У Львові всередині радянського пам'ятника знайшли "послання з минулого" (фото)

"Капсула часу" з посланням від робітників із 70-их років минулого століття стане експонатом фондів музею "Територія терору".

Під час переміщення Монумента слави з вулиці Стрийської у Львові було виявлено "капсулу часу" з двома списками, повідомляє пресслужба музею "Територія терору".

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Як розповіли співробітники меморіального музею, незвичайну знахідку вони виявили під час переміщення Монумента слави, який раніше був встановлений на вулиці Стрийській. Всередині самого Монумента була знайдена "капсула часу" з посланнями від тих, хто закладав пам'ятник у 70-х роках минулого століття.

"Капсула часу" був відкрита в середу, 28 липня, в якій опинилися два списки.

"Перший список складається зі 108 імен, він називається "Список передовиків виробництва Львівського паровозо-вагоноремонтного заводу імені ХХІІ з'їзду КП України". Другий список містить 54 імені — "Список передовиків виробництва, ветеранів праці та війни, учасників визволення та відновлення промисловості м.Львова", — підкреслили в меморіальному музеї тоталітарних режимів.

У пресслужбі "Території терору" відзначили, що "капсула часу", знайдена всередині Монумента слави, стане експонатом фондів меморіального музею. В Instagram-акаунті всі охочі зможуть побачити процес відкриття "послання з минулого".

Відзначимо, що "переїзд" Монумента слави, який був встановлений на вулиці Стрийській у Львові, був завершений 23 липня. Всі експонати пам'ятника, в тому числі фігури жінки та воїна, будуть доступні для перегляду на території музею "Території терору".

[ + – ] Капсула часу у Львові [ + – ] Капсула часу у Львові [ + – ] Капсула часу у Львові [ + – ] Капсула часу у Львові

Раніше Фокус повідомляв, що під Харковом знесли відновлений ОПЗЖ пам'ятник на честь "дружби з Росією". Під час "урочистого відкриття" знака партійці стояли з банером, на якому написано "Російський та український народи — братські навіки". Пам'ятник не простояв і трьох годин — його знищили "невідомі патріоти".

Також Фокус розповідав, що в Україні демонтують пам'ятний знак на честь дружби Києва та Москви. Депутати Київської міської ради проголосували за демонтаж пам'ятного знака на честь дружби міст Києва та Москви, який був встановлений в столиці в 2001 році. До передачі в майбутній музей тоталітаризму він буде зберігатися в Голосіївській РДА.