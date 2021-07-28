Во Львове внутри советского памятника нашли "послание из прошлого" (фото)

"Капсула времени" с посланием от рабочих из 70-ых годов прошлого столетия станет экспонатом фондов музея "Территория террора".

Во время перемещения Монумента славы с улицы Стрыйской во Львове была обнаружена "капсула времени" с двумя списками, сообщает пресс-служба музея "Территория террора".

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Как рассказали сотрудники мемориального музея, необычную находку они обнаружили во время перемещения Монумента славы, который ранее был установлен на улице Стрыйской. Внутри самого Монумента был найдена "капсула времени" с посланиями от тех, кто закладывал памятник в 70-х годах прошлого века.

"Капсула времени" был открыта в среду, 28 июля, в которой оказались два списка.

"Первый список состоит из 108 имен, он называется "Список передовиков производства Львовский паровозо-вагоноремонтного завода имени ХХII съезда КП Украины". Второй список содержит 54 имени — "Список передовиков производства, ветеранов труда и войны, участников освобождения и восстановления промышленности г. Львова", — подчеркнули в мемориальном музее тоталитарных режимов.

В пресс-службе "Территории террора" отметили, что "капсула времени", найденная внутри Монумента славы, станет экспонатом фондов мемориального музея. В Instagram-аккаунте все желающие смогут увидеть процесс открытия "послания из прошлого".

Отметим, что "переезд" Монумента славы, который был установлен на улице Стрыйской во Львове, был завершен 23 июля. Все экспонаты памятника, в том числе фигуры женщины и воина, будут доступны для просмотра на территории музея "Территории террора".

[ + – ] Капсула времени во Львове [ + – ] Капсула времени во Львове [ + – ] Капсула времени во Львове [ + – ] Капсула времени во Львове

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