Генпрокуратура расследует подделки в диссертациях Кивы и Черного после расследования Bihus (видео)

Журналисты нашли у нардепов схожие моменты в работах: один автор файлов, "участие" в конференциях и подделка подписей.

Офис генпрокурора проверит кандидатскую диссертацию народного депутата от фракции "ОПЗЖ" Виктора Черного после того, как журналисты обнаружили в ней махинации, схожие с теми, которые были в работе у его соратника Ильи Кивы. Об этом сообщает Bihus.info.

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Научным руководителем Виктора Черного был указан Евгений Романенко, известный своим участием в диссертации еще одного члена партии "ОПЗЖ" Ильи Кивы. Черный, как и Илья Кива, подделали документы об участиях в научных конференциях.

Как указывают журналисты, работа Кивы и Черного схожи в ряде моментов. Например, Черный ссылается на сфальсифицированный сборник материалов научно-практической конференции, которая состоялась в 2018 году в МАУП (Межрегиональная академия управления персоналом). Однако по словам организатора конференции, Виктора Черного на ней не было, он не присылал своих работ. Материал Черного якобы должен быть опубликован в официальном сборнике на странице 149-151, однако дело в том, что сборник состоит всего из 144 страниц. Работ нардепа среди 144 страниц не оказалось.

Также файл с текстом диссертации, которые скачали журналисты, указывает одного автора — DOVGAL.

На все вопросы журналистов о подделке документов и участии в научных конференциях нардеп Черный говорил, что это либо организаторы напутали, либо он ничего не знает о подделках подписей.

Теперь же Офис генерального начал расследование по части 4 статьи 358 — использование заведомо поддельного документа. Санкции статьи предполагают штраф 850 гривен или арест до шести месяцев, или ограничение свободы до двух лет.

Напомним, 26 апреля нардеп Илья Кива защитил свою диссертацию. Как позднее выявили журналисты, Кива соврал в участии в двух научных конференциях, подделав подписи в документах.

Отметим, что новоназначенный глава МВД Денис Монастырский хвалил научное исследование нардепа Кивы.