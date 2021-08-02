Слідом за Кивою: нардеп ОПЗЖ Чорний підробив документи для своєї кандидатської — Bihus.info (відео)

Журналісти знайшли в нардепів схожі моменти в роботах: один автор файлів, "участь" у конференціях і підробка підписів.

Соратник Віктора Медведчука, нардеп від "ОПЗЖ" Віктор Чорний захистив кандидатську дисертацію з державного управління на тему: "Формування та реалізація механізмів попередження корупції в органах державної влади (на прикладі країн ЄС та України). Для роботи він зробив ряд махінацій, як і соратник по партії Ілля Кива. Відео з розслідуванням журналісти Bihus.info опублікували на своїй сторінці в YouTube.

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Науковим керівником Віктора Чорного був вказаний Євген Романенко, відомий своєю участю в дисертації ще одного члена партії "ОПЗЖ" Іллі Киви. Чорний, як і Ілля Кива, підробили документи про участь у наукових конференціях.

Як вказують журналісти, робота Киви і Чорного схожі в ряді моментів. Наприклад, Чорний посилається на сфальсифікований збірник матеріалів науково-практичної конференції, яка відбулася у 2018 році в МАУП (Міжрегіональна академія управління персоналом). Однак, за словами організатора конференції, Віктора Чорного на ній не було, він не надсилав своїх робіт. Матеріал Чорного нібито повинен бути опублікований в офіційному збірнику на сторінці 149-151, однак справа в тому, що збірка складається всього зі 144 сторінок. Робіт нардепа серед 144 сторінок не виявилося.

Також файл з текстом дисертації, які завантажили журналісти, вказує одного учасника — DOVGAL.

На всі запитання журналістів про підробку документів і участь у наукових конференціях нардеп Чорний говорив, що це або організатори наплутали, або він нічого не знає про підробки підписів.

Офіс генерального прокурора почав розслідування за частиною 4 статті 358 — використання завідомо підробленого документа. Санкції статті передбачають штраф 850 гривень або арешт до шести місяців, або обмеження волі до двох років.

Нагадаємо, 26 квітня нардеп Ілля Кива захистив свою дисертацію. Як пізніше виявили журналісти, Кива збрехав про участь у двох наукових конференціях, підробивши підписи в документах.

Зазначимо, що новопризначений глава МВС Денис Монастирський хвалив наукове дослідження нардепа Киви.