"Из Беларуси прибыли силовики для нашего устранения", - представитель Белорусского дома в Украине

По словам соратника покойного Виталия Шишова, сотрудники СБУ предупреждали их о возможной опасности, в том числе — со стороны агентуры КГБ.

Представитель Белорусского дома в Украине (БДУ) Юрий Шчучко, обнаруживший тело повешенного в парке Киева руководителя их организации Виталия Шишова, заявил, что на лице покойного были следы избиения. Об этом он сообщил в эфире "Настоящего времени".

ФОКУС в Google Новостях. Подпишись — и всегда будь в курсе событий. Подписаться

Юлий Шчучко рассказал, что пока киевские правоохранители опрашивали жителей прилегающих зданий они с друзьями отправились на поиски Виталия Шишова. Тело белорусского беженца было обнаружено когда те добрались до Святошинского парка.

"Старая схема. У повешенного было следы избиения на лице", — так охарактеризовал увиденное Шчучко.

По словам белорусского беженца, Шишкова нашли в старой одежде, в которой "обычно занимаются спортом". При себе у покойного главы БДУ был мобильный телефон.

Шчучко заявил, что в последнее время всем активным членам их организации поступала информация о том, что в Украину начали прибывать "сотрудники Сил специальных операций" и другие силовики из Беларуси для их физической ликвидации.

По словам Шчучко, об опасности со стороны белорусских спецслужб, в том числе КГБ, их предупреждали и представители СБУ.

[ + – ] "Повешен со следами избиения на лице", - представитель Белорусского дома в Украине о Шишове

На Telegram-канале БДУ опубликовали заявление, согласно которому за Шишовым велась слежка, о чем представителей организации предупреждали источники как в Украине, так и в Беларуси.

Фокус обратился за комментарием по этому поводу в пресс-службу полиции Киева, однако там нам сообщили, что пока не могут предоставить дополнительных сведений о смерти Шишова.

"По состоянию на сейчас есть только то, что мы опубликовали на сайте… Больше никаких комментариев пока не предоставляем. Ждем информации от наших следователей", — рассказали Фокусу в пресс-службе столичной полиции.

"Белорусский дом в Украине" — организация, оказывающая помощь белорусам, которые бежали в Украину, с поиском жилья, оформлением украинских документов и трудоустройством.

Напомним, вечером в понедельник, 2 августа, руководитель Белорусского дома в Украине Виталий Шишов был объявлен пропавшим без вести. Сообщалось, что он вышел на пробежку. Утром 3 августа полиция Киева рассказала, что Шишов был найден повешенным в Святошинском парке. Следствие и друзья погибшего не исключают версию убийства, замаскированного под суицид.