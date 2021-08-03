"Із Білорусі прибули силовики для нашого усунення", — представник Білоруського дому в Україні

За словами соратника покійного Віталія Шишова, співробітники СБУ попереджали їх про можливу небезпеку, в тому числі — з боку агентури КДБ.

Представник Білоруського дому в Україні (БДУ) Юрій Шчучко, який знайшов тіло повішеного в парку Києва керівника їхньої організації Віталія Шишова, заявив, що на обличчі покійного були сліди побиття. Про це він повідомив в ефірі "Настоящего времени".

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Юлій Шчучко розповів, що поки київські правоохоронці опитували жителів прилеглих будинків, вони з друзями відправилися на пошуки Віталія Шишова. Тіло білоруського біженця було виявлено, коли ті дісталися до Святошинського парку.

"Стара схема. У повішеного було сліди побиття на обличчі", — так охарактеризував побачене Шчучко.

За словами білоруського біженця, Шишкова знайшли в старому одязі, у якому "зазвичай займаються спортом". При собі в покійного глави БДУ був мобільний телефон.

Шчучко заявив, що останнім часом усім активним членам їхньої організації надходила інформація про те, що в Україну почали прибувати "співробітники Сил спеціальних операцій" та інші силовики з Білорусі для їх фізичної ліквідації.

За словами Шчучко, про небезпеку з боку білоруських спецслужб, у тому числі КДБ, їх попереджали й представники СБУ.

[ + – ] "Повішений зі слідами побиття на обличчі", — представник Білоруського дому в Україні про Шишова

На Telegram-каналі БДУ опублікували заяву, згідно з якою за Шишовим велося стеження, про що представників організації попереджали джерела як в Україні, так і в Білорусі.

Фокус звернувся за коментарем з цього приводу до пресслужби поліції Києва, проте там нам повідомили, що поки не можуть надати додаткову інформацію про смерть Шишова.

"Станом на зараз є тільки те, що ми опублікували на сайті ... Більше ніяких коментарів поки не надаємо. Чекаємо інформації від наших слідчих", — розповіли Фокусу в пресслужбі столичної поліції.

"Білоруський дім в Україні" — організація, яка надає допомогу білорусам, які втекли в Україні, з пошуком житла, оформленням українських документів та працевлаштуванням.

Нагадаємо, увечері в понеділок, 2 серпня, керівник Білоруського дому в Україні Віталій Шишов був оголошений зниклим безвісти. Повідомлялося, що він вийшов на пробіжку. Вранці 3 серпня поліція Києва розповіла, що Шишов був знайдений повішеним у Святошинському парку. Слідство та друзі загиблого не виключають версію вбивства, замаскованого під суїцид.