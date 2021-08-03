На теле найденного повешенным главы БДУ Виталия Шишова обнаружили ссадины, - полиция (видео)

Руководитель Нацполиции выразил сомнение касательно того, что белорус повесился самостоятельно.

На носу, левом колене и груди найденного повешенным в парке Киева руководителя Белорусского дома в Украине (БДУ) Виталия Шишова обнаружили ссадины, характерные для человека, который упал. Об этом в ходе брифинга 3 августа сообщил руководитель Национальной полиции Украины Игорь Клименко.

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Впрочем, он пока не берется утверждать являются ли эти ссадины признаками насилия, отмечая, что ждет результатов соответствующей экспертизы.

Руководитель Нацполиции Украины подчеркнул, что нос Шишова, вопреки слухам, не был сломан.

Клименко также рассказал, что на текущий момент они рассматривают две основные версии смерти руководителя Белорусского дома в Украине: самоубийство и умышленное убийство с имитацией суицида. Впрочем, подчеркнул он, маловероятно, что Шишов совершил самоубийство:

"Рост Виталия — 185 см, рядом стоят пни — по 50 и 60 см в высоту. При этом от петли до земли — 308 см. А веревка была сложена в 4 слоя. Если допустить, что Виталий при своем росте стал на самый большой пень — это все равно меньше, чем расстояние от петли до земли. А значит, есть подозрение, что самостоятельно он вряд ли мог повеситься", — отметил Клименко.

Глава Нацполиции рассказал, что они сейчас изучают образ жизни и общественную деятельность покойного гражданина Беларуси.

Также Клименко подчеркнул, что ранее Шишов не сообщал правоохранителям о поступавших ему угрозах.

Примечательно что ранее в БДУ заявили, что за их руководителем велась слежка, о чем полиция уведомлялась.

Отметим, белорусский оппозиционный Telegram-канал NEXTA сообщил, что Шишов с июня вел канал, на котором занимался сбором информации о сотрудниках спецслужб Беларуси, работающих за пределами страны.

Напомним, вечером 2 августа правоохранителям поступило сообщение о том, что бежавший из Беларуси Шишов вышел на пробежку и пропал. Утром 3 августа полиция Киева рассказала, что глава БДУ был найден повешенным в Святошинском парке.