На тілі знайденого повішеним глави БДУ Віталія Шишова знайшли садна, — поліція (відео)

Керівник Нацполіції висловив сумнів щодо того, що білорус повісився самостійно.

На носі, лівому коліні та грудях знайденого повішеним у парку Києва керівника Білоруського дому в Україні (БДУ) Віталія Шишова знайшли садна, характерні для людини, яка впала. Про це в процесі брифінгу 3 серпня повідомив керівник Національної поліції України Ігор Клименко.

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Утім, він поки не береться стверджувати чи є ці садна ознаками насильства, зазначаючи, що чекає результатів відповідної експертизи.

Керівник Нацполіції України підкреслив, що ніс Шишова, всупереч чуткам, не був зламаний.

Клименко також розповів, що на поточний момент вони розглядають дві основні версії смерті керівника Білоруського будинку в Україні: самогубство й умисне вбивство з імітацією суїциду. Утім, підкреслив він, малоймовірно, що Шишов наклав на себе руки:

"Зріст Віталія — 185 см, поряд стоять пні — по 50 і 60 см у висоту. При цьому від петлі до землі — 308 см. А мотузка була складена в 4 шари. Якщо допустити, що Віталій при своєму зрості став на найбільший пень — це все одно менше, ніж відстань від петлі до землі. А значить, є підозра, що самостійно він навряд чи міг повіситися", — зазначив Клименко.

Глава Нацполіції розповів, що вони зараз вивчають спосіб життя і суспільну діяльність покійного громадянина Білорусі.

Також Клименко підкреслив, що раніше Шишов не повідомляв правоохоронцям про погрози, що надходили йому.

Варто зазначити, що раніше в БДУ заявили, що за їхнім керівником велося стеження, про що поліції повідомляли.

Зазначимо, білоруський опозиційний Telegram-канал NEXTA повідомив, що Шишов із червня вів канал, на якому займався збором інформації про співробітників спецслужб Білорусі, які працюють за межами країни.

Нагадаємо, увечері 2 серпня правоохоронцям надійшло повідомлення про те, що Шишов, який втік із Білорусі, вийшов на пробіжку і зник. Вранці 3 серпня поліція Києва розповіла, що глава БДУ був знайдений повішеним у Святошинському парку.