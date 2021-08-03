"Нет сомнений, что это спланированная КГБ операция", — "Белорусский дом" о смерти Виталия Шишова

Представители "Белорусского дома" рассказали Фокусу, кто такой Виталий Шишов и чем занимался в Украине. Соратники оппозиционера считают, что "жертва была выбрана не случайно" и намерены добиваться истины об обстоятельствах гибели Шишова.

Представители "Белорусского дома в Украине" (БДУ) считают, что смерть руководителя их организации Виталия Шишова является "спланированной агентами КГБ Беларуси операцией". Об этом они рассказали в комментарии Фокусу.

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Вы потеряли друга и соратника. Расскажите, каким он был?

— Виталик был замечательным светлым человеком — всегда готов прийти на помощь, не ища предлогов и причин для отказа.

Что вы думаете о случившемся? Замечали ли представители вашей организации какую-либо подозрительную деятельность перед смертью Шишова?

— За Виталиком велась слежка. Об этих фактах были соответствующие уведомления полиции. Также нас неоднократно предупреждали как местные источники, так и свои люди в РБ о всевозможных провокациях — вплоть до похищения и ликвидации. Виталий стоически и с юмором относился к этим предупреждениям, заявляя, что хоть так возможно БДУ выйдет из инфовакуума со своей неудобной позицией. Однако он осознавал, что опасность реальна. Даже вариант похищения или нападения во время пробежки нами проговаривался. На что Виталий так же с юмором отвечал, что нас самих в этом и обвинят. Нет сомнений, что это спланированная чекистами операция по ликвидации действительно опасного режиму белоруса.

Кого-то из вас приглашали на опознание? Если да, действительно ли есть признаки побоев на лице Шишова?

— Пока что полиция не комментирует наличие побоев у Виталика. По их словам, нет. Мы не владеем иной информацией, возможно, все прояснится позже.

На ваш взгляд, связана ли смерть Виталия Шишова с годовщиной президентских выборов и протестов в Минске (9 августа)?

— Его кончина наверняка связана с его деятельностью, которая, соответственно, связана с протестами в Беларуси. Но это не случайно выбранная жертва, очевидно.

Возможно, были конфликты внутри оппозиции, которые могли косвенно привести к смерти Шишова?

— Наша задача — не раздувать конфликты, а избегать их. Мы сталкивались в наших чатах с ботами, которые намеренно провоцировали какой-то разлад, опираясь на слухи или фейковые новости. Но мы в них старались не вмешиваться. Задача у нас одна — помощь белорусам и поддержка международной повестки.

"Белорусский дом в Украине" призывает людей собираться у посольства Беларуси в Киеве. Что будет на акции сегодня вечером?

— Люди просят где-то собраться, чтобы показать, что они есть, что Виталик не был простым маргиналом, и что мы на верном пути. Будем продолжать добиваться истины в гибели Виталия и не изменим принципам нашей борьбы за освобождение Беларуси!

За день до исчезновения вы проводили акцию перед посольством РБ в Киеве — чему она была посвящена?

— Акция 1 августа была посвящена памяти Никиты Кривцова, молодого человека, найденного повешенным в минском парке во время августовских протестов (2020 года — Ред.). Следственный комитет Беларуси заявил, что видимых повреждений не было, но вначале в Телеграме были сообщения о следах побоев. В морге семье отказали в освидетельствовании и опознании тела.

Как вообще вы оцениваете — безопасно ли сейчас пребывание белорусских оппозиционеров в Украине?

— Это первый случай, когда участник протестов в РБ пострадал. Мы надеемся на содействие силовых структур Украины, чтобы обеспечить безопасность для белорусов.

Напомним, что во время пресс-конференции руководитель Национальной полиции Украины Игорь Клименко сообщил, что ранее Шишов не сообщал украинским правоохранителям о поступавших ему угрозах.

Все, что известно на данный момент о смерти руководителя Белорусского дома в Украине Виталия Шишова и возможных причинах его смерти, Фокус собрал в отдельном материале.