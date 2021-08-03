Суицид, операция КГБ или след "Азова"? Что стало причиной смерти главы БДУ Виталия Шишова

Соратники Виталия Шишова уверены, что к его смерти причастны спецслужбы Беларуси. Правоохранители еще не отвергли версию о самоубийстве. Фокус собрал все, что на текущий момент известно о смерти главы БДУ.

Во вторник, 3 августа, в одном из киевских парков полицейские нашли повешенным главу организации "Белорусский дом в Украине" Виталия Шишова. На его лице и теле правоохранители обнаружили ссадины (друзья Шишова говорят о следах избиения). Накануне представители организации заявили о пропаже 26-летнего Шишова при непонятных обстоятельствах: около 9 утра активист ушел на пробежку и не вернулся.

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Исчезновение Виталия Шишова

В понедельник, 2 августа, в Telegram-канале "Белорусского дома в Украине" появилась информация об исчезновении главы организации Виталия Шишова. По словам представителей организации, активист утром вышел на пробежку и не вернулся (дома не обнаружили спортивную одежду) С номера телефона белоруса было сделано несколько "глухарей" — так называют звонки, которые сбрасывают сразу же после ответа. Больше на связь Шишов не выходил. Друзья проверили жилмассив, где он обычно совершал пробежки, однако никаких следов пропавшего не обнаружили.

[ + – ] Объявление о поисках Виталия Шишова

На Facebook-странице dtp.kiev.ua появился снимок с установленной в подъезде камеры наблюдения, на котором видно, как белорус выходит из своего подъезда в спортивной одежде. Вероятно, это последнее фото Виталия Шишова перед гибелью.

[ + – ] Виталий Шишов выходит из дома: снимок с камеры наблюдения

В тот же день правоохранители подключились к поискам пропавшего активиста. Утром 3 августа Шишова нашли повешенным в Святошинском парке Киева, неподалеку от его места жительства.

По словам соратника Шишова, Юрия Шчучко, на лице умершего обнаружены следы избиения.

[ + – ] Соратник Шишова утверждает, что покойного избили

Однако в комментарии Фокусу представители "Белорусского дома" подчеркнули, что правоохранители не комментируют наличие побоев у покойного.

"По их словам, побоев нет. Мы не владеем иной информацией, возможно, все прояснится позже", — сообщили в организации.

Рядом с телом главы "Белорусского дома в Украине" полицейские нашли его мобильный телефон и личные вещи. На месте гибели Шишова проводятся следственные действия. В частности, правоохранители изъяли веревку, на которой мог повеситься активист.

[ + – ] Полиция и журналисты на месте происшествия

Суицид или имитация суицида?

Друзья руководителя БДУ утверждают, что тело Шишова обнаружили благодаря биллингу телефона. Накануне, по их словам, с номера умершего совершили вызов на телефон его соратника Павла Кухты — чьего брата, Никиту Кривцова, в конце августа 2020 года также нашли повешенным в лесу на окраине Минска. По официальной версии Кривцов покончил с собой, его близкие уверены, что участник акций протеста против фальсификаций на президентских выборах в Беларуси был убит.

Производство о гибели Виталия Шишова открыто по статье 115 Уголовного кодекса Украины (Умышленное убийство). В то же время правоохранители заверили, что будут проверять все версии произошедшего, в том числе и версию об убийстве, замаскированном под суицид.

Позже во время брифинга руководитель Нацполиции Украины Игорь Клименко заявил, что рассматриваются две основные версии смерти Виталия Шишова: самоубийство и умышленное убийство с имитацией суицида. Впрочем, подчеркнул он, маловероятно, что глава БДУ повесился самостоятельно.

"Рост Виталия — 185 см, рядом стоят пни — по 50 и 60 см в высоту. При этом от петли до земли — 308 см. А веревка была сложена в 4 слоя. Если допустить, что Виталий при своем росте встал на самый большой пень — это все равно меньше, чем расстояние от петли до земли. А значит, есть подозрение, что самостоятельно он вряд ли мог повеситься", — пояснил Клименко.

Также в полиции обнаружили на носу, левом колене и груди Шишова ссадины, характерные для падения.

Что такое "Белорусский дом в Украине", который возглавлял Виталий Шишов

С августа 2020 года, после того, как в Беларуси прошли президентские выборы, режим Александра Лукашенко начал преследовать своих политических противников и оппозиционно настроенных граждан. Одним из последних ярких свидетельств этого является инцидент с принудительной посадкой в Минске самолета Ryanair, на борту которого находился оппозиционный журналист Роман Протасевич. Сейчас ему грозит тюремное заключение.

На фоне этих событий Украина стала одной из стран, куда направляются белорусы, опасающиеся преследований. В связи с этим в стране возникли инициативы, призванные поддержать приехавших в Украину белорусских оппозиционеров. Одной из первых таких инициатив стало появление "Белорусского дома в Украине".

Руководитель организации Виталий Шишов, судя по его Instagram, преехал в Украину из Беларуси в октябре 2020 года, когда протесты в республике продолжались уже третий месяц. Активист опубликовал фото с киевской геолокацией и подписью: "Принятие настоящего".

[ + – ] Пост Виталия Шишова в Instagram

Деятельность организации Шишова, судя по данным на ее сайте, заключается в предоставлении белорусам, которые вынужденно покинули страну, информации об адаптации и легализации в Украине, помощи с поиском жилья, трудоустройством, организацией мирных акций и т.д.

Представители БДУ в комментарии Фокусу охарактеризовали покойного активиста как "замечательного светлого человека, всегда готового прийти на помощь, не ища предлогов и причин для отказа".

"Белорусский дом в Украине", по данным белорусской службы "Радио Свобода", связан с одним из лидеров ультраправого движения "Национальный корпус" Сергеем "Боцманом" Коротких, который ранее был одним из командиров полка "Азов". Одним из соучредителей БДУ, согласно данным журналистов, является соратник "Боцмана", гражданин Латвии Родион Батулин.

Фокус также собрал основные версии смерти Виталия Шишова.

Первая версия смерти Шишова: самоубийство

Киевская городская прокуратура после обнаружения тела Шишова на своей Facebook-странице сообщила, что инцидент с Шишовым будут расследовать по статье о самоубийстве. Однако спустя несколько минут после публикации поста пресс-служба ведомства его отредактировала – оттуда пропало упоминание о суициде.

[ + – ] Сообщение Киевской городской прокуратуры о расследовании смерти Виталия Шишова

[ + – ] Исправленное заявление прокуратуры

Тем временем издание "Страна" со ссылкой на источники в полиции сообщает, что правоохранители пока не обнаружили признаков инсценировки самоубийства Шишова.

"Он пошел бегать и не вернулся. Забежал в глубину парка и повесился. Рядом валяется мобильный телефон. Видимых следов насилия на теле нет (…) Сказать, что это инсценировка самоубийства оснований пока нет. Рядом находился телефон. Правда девушка погибшего при первом допросе утверждает, что накануне депрессии и волнения у него не было. Но это ни о чем не говорит. Он мог быть замкнут, не хотел травмировать и вынашивать идею самоубийства внутри себя", — сообщил собеседник журналистов.

Официального подтверждения информации о том, что правоохранители не нашли признаков фальсификации самоубийства, пока нет.

Тем временем один из участников международной группы расследователей Bellingcat Христо Грозев в эфире радиостанции "Эхо Москвы" 3 августа заявил, что проект возьмется за расследование гибели Шишова. Также он допустил, что причиной смерти суицид не является.

"Даже без предварительной информации я бы сказал, что это не самоубийство. Но я бы не стал писать до того, как у нас не будет полной картины. Сейчас мы можем предположить, что это спецоперация, это факт", – сказал он.

[ + – ] Христо Грозев из Bellingcat пообещал заняться расследованием гибели Шишова

В свою очередь представители БДУ не сомневаются, что к смерти Шишова причастны белорусские спецслужбы.

Вторая версия смерти Шишова: главу БДУ убили сотрудники КГБ Беларуси

"Нет сомнений, что это спланированная чекистами (КГБ Беларуси – ред.) операция по ликвидации действительно опасного режиму беларуса", — заявили в комментарии Фокусу представители "Белорусского дома в Украине" после обнаружения тела Шишова в киевском парке.

Друг и коллега Шишова Юрий Шчучко также сообщил, что активист занимался верификацией сотрудников белорусских спецслужб, въезжающих на территорию Украины.

Он осознавал, что опасность реальна. Даже вариант похищения или нападения во время пробежки нами проговаривался

"Нас сотрудники спецслужб украинских в негласных беседах предупреждали, что агентура КГБ Беларуси в Украине есть, и ее становится больше, в том числе за счет потока беженцев. Поток беженцев невозможно контролировать", — рассказал Шчучко в эфире телеканала Украина 24.

По данным Telegram-канала Nexta, Шишов в июне этого года завел свой канал "Тихари на экспорт" для сбора информации о сотрудниках белорусских спецслужб, работающих за пределами Беларуси.

"Режим становится все более террористическим. Даже находясь за границей, нужно держать ухо востро. Подозрительные люди, похожие на чекистов Луки, уже отметились на акциях диаспоры Киева", — написано в первом посте Telegram-канала, ведение которого приписывают Шишову.

Таким образом, сторонники версии о причастности спецслужб утверждают: сотрудники КГБ Беларуси могли устранить Шишова в отместку за деятельность, прямо направленную против них.

Такое мнение выразил и сам Шчучко.

"Я подозреваю, что это спецслужбы КГБ или службы спецопераций. У него было плохое предчувствие, мы созванивались с ним на прошлой неделе, он говорил — если что, позаботишься о Божене (девушке Шишова — ред.)", — сказал он.

Также в "Белорусском доме в Украине" рассказали Фокусу, что за Шишовым велась слежка, а вариант с похищением или нападением на активиста в организации обсуждался еще до инцидента.

"О фактах (слежки — ред.) были соответствующие уведомления полиции. Так же нас неоднократно предупреждали как местные источники, так и свои люди в РБ о всевозможных провокациях вплоть до похищения и ликвидации. Виталий стоически и с юмором относился к этим предупреждениям, заявляя, что хоть так возможно БДУ выйдет из инфовакуума со своей неудобной позицией. Однако он осознавал, что опасность реальна. Даже вариант похищения или нападения во время пробежки нами проговаривался. На что он так же с юмором отвечал, что нас самих в этом и обвинят", — сообщили Фокусу представители БДУ.

В организации выразили надежду на содействие силовых структур Украины, "чтобы обеспечить безопасность для белорусов".

Также в БДУ рассказали Фокусу, что незадолго до смерти Шишова, 1 августа, организация проводила в Киеве акцию, посвященную белорусу Никите Кривцову, который был найден повешенным в парке на окраине Минска во время протестов против режима Лукашенко в августе 2020 года.

[ + – ] Виталий Шишов - руководитель "Белорусского дома в Украине" Фото: Instagram

Третья версия смерти Шишова: убийство, организованное при участии ультраправых сил во главе с "Боцманом"

Украинская журналистка, соосновательница издания "Заборона" и член правления издания "Громадське" Екатерина Сергацкова в своем Twitter анонсировала публикацию подробностей смерти Виталия Шишова. В публикации она отметила, что "Белорусский дом в Украине", который возглавлял покойный, связан с Сергеем Коротких, известным по прозвищу "Боцман".

"Глава Белорусского дома в Украине Виталий Шишов сегодня найден мертвым, повешенным. Эта НПО была связана с Сергеем Коротких "Боцман", выпускником минской школы КГБ, российским неонацистом, близким к Арсену Авакову и соучредителем движения "Азов". Подробности скоро", — говорится в твите.

[ + – ] Твит Катерины Сергацковой

По данным проекта La Revolte, вервые "Белорусский дом в Украине" попал в поле зрения общественности, когда 20 ноября прошлого года "Боцман" решил установить памятник жертвам протестов в Беларуси.

При этом еще 8 августа 2020 года он придерживался других взглядов и утверждал, что одна из лидеров белорусской оппозиции Светлана Тихановская, якобы является "проектом Кремля"

Судя по Telegram-каналу Сергея Коротких, он неоднократно принимал участие в символических мероприятиях "Белорусского дома в Украине".

[ + – ] "Боцман" во время акции "Белорусского дома в Украине"

Однако через короткое время, по данным La Revolte, БДУ дистанцировался от "Боцмана".

После этого одним из главных лиц организации начали представлять соратника "Боцмана", уроженца Латвии Родиона Батулина, который пытался сделать карьеру профессионального бойца смешанных единоборств. Также Батулин служил в составе полка "Азов" — дата его вступления в это формирование неизвестна, однако по данным проекта, уже к 2016 году Батулин находился в его рядах.

Важно

В киевском метро праворадикалы напали на сторонников анархиста Боленкова (видео)

Став публичным лицом БДУ, Батулин снимал ролики с акций против Лукашенко, выступал в поддержку белорусских политзаключенных. В то же время во время деятельности Батулина в БДУ организация пыталась дискредитировать переехавшего в Киев белорусского анархиста Алексея Боленкова, Последнего должны были депортировать в Беларусь, однако Шестой апелляционный суд Киева 21 июня признал соответствующее решение СБУ незаконным.

При этом БДУ утверждал, что некая "группа" Боленкова, причастна к нападению на украинских добровольцев и ветеранов АТО. Подтверждений этой информации в соответствующем посте организация не приводит.

[ + – ] Пост "Белорусского дома" о депортации Алексея Боленкова

"Его убили свои!" — странные билборды в Киеве

На данный момент подробности взаимоотношений покойного Шишова с азовцами "Боцманом" и Батулиным неизвестны. Тем не менее есть еще одна деталь, которая может оказаться частью этой истории. В начале июня в Киеве были замечены билборды, целью которых было привлечь внимание к погибшим при загадочных обстоятельствах троих бойцах "Азова".

На плакатах было написано: "Его убили свои! Требуем независимого расследования этого преступления".

[ + – ] "Его убили свои": билборы в центре Киева [ + – ] "Его убили свои": билборы в центре Киева [ + – ] "Его убили свои": билборы в центре Киева

На билбордах, в частности, размещены фотографии Виталия "Витуса" Княжеского (один из основателей "Азова", отвечал за вооружение подразделения — найден мертвым в лесу под Харьковом в октябре 2017 года), Ярослава Бабича (замруководителя Гражданского корпуса "Азов" и адвоката — найден повешенным на шведской стенке в собственной квартире в июле 2015 года) и Александра Алябьева (тело с огнестрельным ранением от автомата в груди обнаружили 16 августа 2016 года). Все они были напрямую связанны с "азовским движением", одним из руководителей которого был "Боцман".

Правоохранители в этих трех случаях пришли к выводу о самоубийстве, однако родные умерших не верили в эту версию, сообщает "Страна".

Что дальше?

Во вторник, 3 августа, "Белорусский дом в Украине" собирает акцию памяти Виталия Шишова возле посольства Беларуси в Киеве. Мероприятие начнется в 19:00.

"Люди просят где-то собраться, чтобы показать, что они есть, что Виталик не был простым маргиналом, и что мы на верном пути. Будем продолжать добиваться истины в гибели Виталия и не изменим принципам нашей борьбы за освобождение Беларуси", — сообщили Фокусу в организации.