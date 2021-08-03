Суїцид, операція КДБ чи слід "Азова"? Що стало причиною смерті глави БДУ Віталія Шишова

Соратники Віталія Шишова впевнені, що до його смерті причетні спецслужби Білорусі. Правоохоронці ще не відкинули версію про самогубство. Фокус зібрав усе, що на поточний момент відомо про смерть глави БДУ.

У вівторок, 3 серпня, в одному з київських парків поліцейські знайшли повішеним главу організації "Білоруський дім в Україні" Віталія Шишова. На його обличчі і тілі правоохоронці виявили садна (друзі Шишова говорять про сліди побиття). Напередодні представники організації заявили про зникнення 26-річного Шишова за незрозумілих обставин: близько 9 ранку активіст пішов на пробіжку і не повернувся.

ФОКУС у Google Новинах. Підпишись — та завжди будь в курсі подій Підписатись

Зникнення Віталія Шишова

У понеділок, 2 серпня, у Telegram-каналі "Білоруського дому в Україні" з'явилася інформація про зникнення глави організації Віталія Шишова. За словами представників організації, активіст вранці вийшов на пробіжку і не повернувся (вдома не виявили спортивний одяг). З номера телефону білоруса було зроблено кілька "глухарів" — так називають дзвінки, які скидають відразу ж після відповіді. Більше на зв'язок Шишов не виходив. Друзі перевірили житловий масив, де він зазвичай здійснював пробіжки, проте ніяких слідів зниклого не виявили.

[ + – ] Оголошення про пошуки Віталія Шишова

На Facebook-сторінці dtp.kiev.ua з'явився знімок з встановленої в під'їзді камери спостереження, на якому видно, як білорус виходить зі свого під'їзду в спортивному одязі. Ймовірно, це останнє фото Віталія Шишова перед загибеллю.

[ + – ] Віталій Шишов виходить з дому: знімок з камери спостереження

У той же день правоохоронці підключилися до пошуків зниклого активіста. Вранці 3 серпня Шишова знайшли повішеним у Святошинському парку Києва, неподалік від його місця проживання.

За словами соратника Шишова, Юрія Шчучка, на обличчі померлого виявлено сліди побиття.

[ + – ] Соратник Шишова стверджує, що покійного побили

Однак, у коментарі Фокусу представники "Білоруського дому" підкреслили, що правоохоронці не коментують наявність побоїв у покійного.

"За їхніми словами, побоїв немає. Ми не володіємо іншою інформацією, можливо, усе проясниться пізніше", — повідомили в організації.

Поруч з тілом глави "Білоруського дому в Україні" поліцейські знайшли його мобільний телефон та особисті речі. На місці загибелі Шишова проводяться слідчі дії. Зокрема, правоохоронці вилучили мотузку, на якій міг повіситися активіст.

[ + – ] Поліція та журналісти на місці події

Суїцид чи імітація суїциду?

Друзі керівника БДУ стверджують, що тіло Шишова виявили завдяки білінгу телефону. Напередодні, за їхніми словами, з номера померлого зробили виклик на телефон його соратника Павла Кухти — чийого брата, Микиту Кривцова, у кінці серпня 2020 року також знайшли повішеним у лісі на околиці Мінська. За офіційною версією, Кривцов наклав на себе руки, його близькі впевнені, що учасник акцій протесту проти фальсифікацій на президентських виборах у Білорусі був убитий.

Справу про загибель Віталія Шишова відкрито за статтею 115 Кримінального кодексу України (Умисне вбивство). У той же час правоохоронці запевнили, що будуть перевіряти всі версії події, зокрема і версію про вбивство, замасковане під суїцид.

Пізніше під час брифінгу керівник Нацполіції України Ігор Клименко заявив, що розглядаються дві основні версії смерті Віталія Шишова: самогубство і умисне вбивство з імітацією суїциду. Втім, підкреслив він, малоймовірно, що глава БДУ повісився самостійно.

"Зріст Віталія — 185 см, поряд стоять пні — по 50 і 60 см заввишки. При цьому від петлі до землі — 308 см. А мотузка була складена в 4 шари. Якщо допустити, що Віталій при своєму зросту став на найбільший пень — це все одно менше, ніж відстань від петлі до землі. А значить, є підозра, що самостійно він навряд чи міг повіситися", — пояснив Клименко.

Також у поліції виявили на носі, лівому коліні і грудях Шишова садна, характерні для падіння.

Що таке "Білоруський дім в Україні", який очолював Віталій Шишов

З серпня 2020 року, після того, як у Білорусі пройшли президентські вибори, режим Олександра Лукашенка почав переслідувати своїх політичних супротивників і опозиційно налаштованих громадян. Одним з останніх яскравих свідчень цього є інцидент з примусовою посадкою в Мінську літака Ryanair, на борту якого перебував опозиційний журналіст Роман Протасевич. Наразі йому загрожує тюремне ув'язнення.

На фоні цих подій Україна стала однією з країн, куди направляються білоруси, які побоюються переслідувань. У зв'язку з цим у країні виникли ініціативи, покликані підтримати білоруських опозиціонерів, які приїхали в Україну. Однією з перших таких ініціатив стала поява "Білоруського дому в Україні".

Керівник організації Віталій Шишов, судячи з його Instagram, приїхав в Україну з Білорусі в жовтні 2020 року, коли протести в республіці тривали вже третій місяць. Активіст опублікував фото з київською геолокацією і підписом: "Прийняття цього".

[ + – ] Пост Віталія Шишова в Instagram

Діяльність організації Шишова, судячи з даних на її сайті, полягає в наданні білорусам, які вимушено покинули країну, інформації про адаптацію і легалізацію в Україні, допомоги з пошуком житла, працевлаштуванням, організацією мирних акцій тощо.

Представники БДУ в коментарі Фокусу охарактеризували покійного активіста як "чудового світлого чоловіка, завжди готового прийти на допомогу, не шукаючи приводів і причин для відмови".

"Білоруський дім в Україні", за даними білоруської служби "Радіо Свобода", пов'язаний з одним з лідерів ультраправого руху "Національний корпус" Сергієм "Боцманом" Коротких, який раніше був одним з командирів полку "Азов". Одним із співзасновників БДУ, згідно з даними журналістів, є соратник "Боцмана", громадянин Латвії Родіон Батулін.

Фокус також зібрав основні версії смерті Віталія Шишова.

Перша версія смерті Шишова: самогубство

Київська міська прокуратура після виявлення тіла Шишова на своїй Facebook-сторінці повідомила, що інцидент з Шишовим розслідуватимуть за статтею про самогубство. Однак, через кілька хвилин після публікації поста пресслужба відомства його відредагувала — звідти зникла згадка про суїцид.

[ + – ] Повідомлення Київської міської прокуратури про розслідування смерті Віталія Шишова

[ + – ] Виправлена заява прокуратури

Тим часом видання "Страна" з посиланням на джерела в поліції повідомляє, що правоохоронці поки не виявили ознак інсценування самогубства Шишова.

"Він пішов бігати і не повернувся. Забіг у глибину парку і повісився. Поруч валяється мобільний телефон. Видимих слідів насильства на тілі немає (…) Сказати, що це інсценування самогубства, підстав поки немає. Поруч був телефон. Правда, дівчина загиблого при першому допиті стверджує, що напередодні депресії і хвилювання в нього не було. Але це ні про що не говорить. Він міг бути замкнутий, не хотів травмувати і виношувати ідею самогубства всередині себе", — повідомив співрозмовник журналістам.

Офіційного підтвердження інформації про те, що правоохоронці не знайшли ознак фальсифікації самогубства, поки немає.

Тим часом один з учасників міжнародної групи розслідувачів Bellingcat Христо Грозєв в ефірі радіостанції "Ехо Москви" 3 серпня заявив, що проект візьметься за розслідування загибелі Шишова. Також він допустив, що причиною смерті самогубство не є.

"Навіть без попередньої інформації я б сказав, що це не самогубство. Але я б не став писати до того, як у нас не буде повної картини. Зараз ми можемо припустити, що це спецоперація, це факт", — сказав він.

[ + – ] Христо Грозєв з Bellingcat пообіцяв зайнятися розслідуванням загибелі Шишова

У свою чергу представники БДУ не сумніваються, що до смерті Шишова причетні білоруські спецслужби.

Друга версія смерті Шишова: главу БДУ вбили співробітники КДБ Білорусі

"Немає сумнівів, що це спланована чекістами (КДБ Білорусі — ред.) операція з ліквідації дійсно небезпечного режиму білоруса", — заявили в коментарі Фокусу представники "Білоруського дому в Україні" після виявлення тіла Шишова в київському парку.

Друг і колега Шишова Юрій Шчучко також повідомив, що активіст займався верифікацією співробітників білоруських спецслужб, які в'їжджають на територію України.

Він усвідомлював, що небезпека реальна. Навіть варіант викрадення або нападу під час пробіжки нами проговорювався

"Нас співробітники спецслужб українських у негласних бесідах попереджали, що агентура КДБ Білорусі в Україні є, і її стає більшою, зокрема за рахунок потоку біженців. Потік біженців неможливо контролювати", — розповів Шчучко в ефірі телеканалу Україна 24.

За даними Telegram-каналу Nexta, Шишов у червні цього року завів свій канал "Тихарі на експорт" для збору інформації про співробітників білоруських спецслужб, які працюють за межами Білорусі.

"Режим стає все більш терористичним. Навіть перебуваючи за кордоном, потрібно тримати вухо гостро. Підозрілі люди, схожі на чекістів Луки, уже відзначилися на акціях діаспори Києва", — написано в першому пості Telegram-каналу, ведення якого приписують Шишову.

Таким чином, прихильники версії про причетність спецслужб стверджують: співробітники КДБ Білорусі могли усунути Шишова в помсту за діяльність, прямо спрямовану проти них.

Таку думку висловив і сам Шчучко.

"Я підозрюю, що це спецслужби КДБ або служби спецоперацій. У нього було погане передчуття, ми зідзвонювалися з ним минулого тижня, він говорив — якщо що, подбати про Божену (дівчину Шишова — ред.)", — сказав він.

Також у "Білоруському домі в Україні" розповіли Фокусу, що за Шишовим було стеження, а варіант з викраденням або нападом на активіста в організації обговорювався ще до інциденту.

"Про факти (стеження — ред.) були відповідні повідомлення поліції. Так само нас неодноразово попереджали як місцеві джерела, так і свої люди в РБ про всілякі провокації аж до викрадення та ліквідації. Віталій стоїчно і з гумором ставився до цих попереджень, заявляючи, що хоч так, можливо, БДУ вийде з інфовакууму зі своєю незручною позицією. Однак, він усвідомлював, що небезпека реальна. Навіть варіант викрадення або нападу під час пробіжки нами проговорювався. На що він так само з гумором відповідав, що нас самих у цьому і звинуватять", — повідомили Фокусу представники БДУ.

В організації висловили надію на сприяння силових структур України, "щоб організувати безпеку для білорусів".

Також у БДУ розповіли Фокусу, що незадовго до смерті Шишова, 1 серпня, організація проводила в Києві акцію, присвячену білорусу Микиті Кривцову, який був знайдений повішеним у парку на околиці Мінська під час протестів проти режиму Лукашенка в серпні 2020 року.

[ + – ] Віталій Шишов — керівник "Білоруського дому в Україні" Фото: Instagram

Третя версія смерті Шишова: вбивство, організоване за участю ультраправих сил на чолі з "Боцманом"

Українська журналістка, співзасновниця видання "Заборона" та членкиня правління видання "Громадське" Катерина Сергацкова у своєму Twitter анонсувала публікацію подробиць смерті Віталія Шишова. У публікації вона зазначила, що "Білоруський дім в Україні", який очолював покійний, пов'язаний з Сергієм Коротких, відомим на прізвисько "Боцман".

"Глава Білоруського дому в Україні Віталій Шишов сьогодні знайдений мертвим, повішеним. Ця НУО була пов'язана із Сергієм Коротких "Боцман", випускником мінської школи КДБ, російським неонацистом, близьким до Арсена Авакова, і співзасновником руху "Азов". Подробиці незабаром", — йдеться у твіті.

[ + – ] Твіт Катерини Сергацковой

За даними проекту La Revolte, уперше "Білоруський дім в Україні" потрапив у поле зору громадськості, коли 20 листопада минулого року "Боцман" вирішив встановити пам'ятник жертвам протестів у Білорусі.

При цьому ще 8 серпня 2020 року він дотримувався інших поглядів і стверджував, що одна з лідерів білоруської опозиції Світлана Тихановська, нібито є "проектом Кремля"

Судячи з Telegram-каналу Сергія Коротких, він неодноразово брав участь у символічних заходах "Білоруського дому в Україні".

[ + – ] "Боцман" під час акції "Білоруського дому в Україні"

Однак, через короткий час, за даними La Revolte, БДУ дистанціювався від "Боцмана".

Після цього однією з головних осіб організації почали представляти соратника "Боцмана", уродженця Латвії Родіона Батуліна, який намагався зробити кар'єру професійного бійця змішаних єдиноборств. Також Батулін служив у складі полку "Азов" — дата його вступу в це формування невідома, однак, за даними проекту, уже до 2016 року Батулін перебував у його рядах.

Важливо

У київському метро сталася бійка між праворадикалами і прихильниками анархіста Боленкова (відео)

Ставши публічною особою БДУ, Батулін знімав ролики з акцій проти Лукашенка, виступав на підтримку білоруських політв'язнів. У той же час під час діяльності Батуліна в БДУ організація намагалася дискредитувати білоруського анархіста Олексія Боленкова, який переїхав до Києва, Останнього повинні були депортувати в Білорусь, однак, Шостий апеляційний суд Києва 21 червня визнав відповідне рішення СБУ незаконним.

При цьому БДУ стверджував, що якась "група" Боленкова причетна до нападу на українських добровольців і ветеранів АТО. Підтверджень цієї інформації у відповідному пості організація не наводить.

[ + – ] Пост "Білоруського дому" про депортацію Олексія Боленкова

"Його вбили свої!" — дивні білборди в Києві

Наразі подробиці відносин покійного Шишова з "азовцями" "Боцманом" і Батуліним невідомі. Проте є ще одна деталь, яка може виявитися частиною цієї історії. На початку червня в Києві були помічені білборди, метою яких було привернути увагу до загиблих при загадкових обставинах трьох бійців "Азова".

На плакатах було написано: "Його вбили свої! Вимагаємо незалежного розслідування цього злочину".

[ + – ] "Його вбили свої": білбори в центрі Києва [ + – ] "Його вбили свої": білбори в центрі Києва [ + – ] "Його вбили свої": білбори в центрі Києва

На білбордах, зокрема, розміщені фотографії Віталія "Вітуса" Княжеського (один із засновників "Азова", відповідав за озброєння підрозділу — знайдений мертвим у лісі під Харковом у жовтні 2017 року), Ярослава Бабича (заступник керівника Цивільного корпусу "Азов" і адвоката — знайдений повішеним на шведській стінці у власній квартирі в липні 2015 року) і Олександра Аляб'єва (тіло з вогнепальним пораненням від автомата в грудях виявили 16 серпня 2016 року). Усі вони були безпосередньо пов'язані з "азовських рухом", одним з керівників якого був "Боцман".

Правоохоронці в цих трьох випадках дійшли висновку про самогубство, проте рідні померлих не вірили в цю версію, повідомляє "Страна".

Що далі?

У вівторок, 3 серпня, "Білоруський дім в Україні" збирає акцію пам'яті Віталія Шишова біля посольства Білорусі в Києві. Захід розпочнеться о 19:00.

"Люди просять десь зібратися, щоб показати, що вони є, що Віталік не був простим маргіналом, і що ми на правильному шляху. Будемо продовжувати домагатися істини в загибелі Віталія і не зрадимо принципам нашої боротьби за звільнення Білорусі", — повідомили Фокусу в організації.