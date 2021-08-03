"Немає сумнівів, що це спланована КДБ операція", — "Білоруський дім" про смерть Віталія Шишова

Представники "Білоруського дому " розповіли Фокусу, хто такий Віталій Шишов і чим займався в Україні. Соратники опозиціонера вважають, що "жертва була вибрана не випадково" і мають намір домагатися істини про обставини загибелі Шишова.

Представники "Білоруського дому в Україні" (БДУ) вважають, що смерть керівника їхньої організації Віталія Шишова є "спланованою агентами КДБ Білорусі операцією". Про це вони розповіли в коментарі Фокусу.

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Ви втратили друга і соратника. Розкажіть, яким він був?

— Віталік був чудовою світлою людиною — завжди готовий прийти на допомогу, не шукаючи приводів і причин для відмови.

Що ви думаєте про те, що трапилося? Чи помічали представники вашої організації будь-яку підозрілу діяльність перед смертю Шишова?

— За Віталіком велося стеження. Про ці факти були відповідні повідомлення поліції. Також нас неодноразово попереджали як місцеві джерела, так і свої люди в РБ про всілякі провокації — аж до викрадення та ліквідації. Віталій стоїчно і з гумором ставився до цих попереджень, заявляючи, що хоч так можливо БДУ вийде з інфовакууму зі своєю незручною позицією. Однак, він усвідомлював, що небезпека реальна. Навіть варіант викрадення або нападу під час пробіжки нами проговорювався. На що Віталій так само з гумором відповідав, що нас самих у цьому і звинуватять. Немає сумнівів, що це спланована чекістами операція з ліквідації дійсно небезпечного режиму білоруса.

Когось з вас запрошували на впізнання? Якщо так, чи дійсно є ознаки побоїв на обличчі Шишова?

— Поки що поліція не коментує наявність побоїв у Віталіка. За їхніми словами, немає. Ми не володіємо іншою інформацією, можливо, усе проясниться пізніше.

На ваш погляд, чи пов'язана смерть Віталія Шишова з річницею президентських виборів і протестів у Мінську (9 серпня)?

— Його смерть точно пов'язана з його діяльністю, яка, відповідно, пов'язана з протестами в Білорусі. Але це не випадково обрана жертва, очевидно.

Можливо, були конфлікти всередині опозиції, які могли побічно призвести до смерті Шишова?

— Наше завдання — не роздувати конфлікти, а уникати їх. Ми стикалися в наших чатах з ботами, які навмисно провокували якийсь розлад, спираючись на чутки або фейкові новини. Але ми в них намагалися не втручатися. Завдання в нас одне — допомога білорусам і підтримка міжнародного порядку.

"Білоруський дім в Україні" закликає людей збиратися біля посольства Білорусі в Києві. Що буде на акції сьогодні ввечері?

— Люди просять десь зібратися, щоб показати, що вони є, що Віталік не був простим маргіналом, і що ми на правильному шляху. Будемо продовжувати домагатися істини в загибелі Віталія і не зрадимо принципам нашої боротьби за звільнення Білорусі!

За день до зникнення ви проводили акцію перед посольством РБ у Києві — чому вона була присвячена?

— Акція 1 серпня була присвячена пам'яті Микити Кривцова, молодого чоловіка, знайденого повішеним у мінському парку під час серпневих протестів (2020 року — Ред.). Слідчий комітет Білорусі заявив, що видимих пошкоджень не було, але спочатку в Телеграмі були повідомлення про сліди побоїв. У морзі сім'ї відмовили в огляді і впізнанні тіла.

Як взагалі ви оцінюєте — чи безпечне наразі перебування білоруських опозиціонерів в Україні?

— Це перший випадок, коли учасник протестів в РБ постраждав. Ми сподіваємося на сприяння силових структур України, щоб організувати безпеку для білорусів.

Нагадаємо, що під час пресконференції керівник Національної поліції України Ігор Клименко повідомив, що раніше Шишов не повідомляв українським правоохоронцям про те, що йому надходили погрози.

Усе, що відомо наразі про смерть керівника Білоруського дому в Україні Віталія Шишова і можливі причини його смерті, Фокус зібрав в окремому матеріалі.